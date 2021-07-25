نوال الزغبي تكشف كواليس كليبها الأخير ارقص.. فيديو

نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو جديدا من كواليس كليبها الأخير “ارقص”، والذى قامت بطرحه منذ أيام قليلة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”.

وعلقت نوال الزغبي: "واللي بعينو بيحسدنا بيتشطر ويقلدنا، ارقص"، وحاز الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي المطربة اللبنانية.

كليب ارقص

وطرحت الفنانة نوال الزغبي، منذ قليل، أحدث أعمالها الفنية “ارقص”، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

أغنية “ارقص” من غناء نوال الزغبي، كلمات: أحمد حسن رؤول، ألحان: ألفريد الأسعد، توزيع: روبير الأسعد.

كانت المغنية اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لوعكة صحية أمس، نقلت على أثرها إلى المستشفى وتلقت العلاج اللازم قبل عودتها إلى الفندق الذي تقيم به في سوريا.

قصة تسمم نوال الزغبي

أحيت نوال الزغبي حفلا غنائيا كبيرا مساء الجمعة الماضي، في ريف العاصمة السورية دمشق، تألقت فيه بإطلالة بيضاء بعد سنوات من الغياب بسبب أوضاع الحرب في سوريا.

وعقب انتهاء الحفل نقلت العديد من مواقع الفن اللبنانية خبر تسمم نوال الزغبي ، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التغريدة الأولى لنوال الزغبي تعلن شفاءها

نشرت نوال الزغبي تغريدة حول تفاصيل حالتها الصحية قائلة: "الحمد لله صرت أحسن ومرقت على خير.. خرجت من المستشفى.. شكرا لكل شخص اطمن عني بحبكن كتير".

اتهامات بتسمم نوال الزغبي في سوريا

تداول رواد موقع تويتر تغريدات عديدة حول حقيقة ما حدث مع المغنية اللبنانية نوال الزغبي، والمتسبب وراء تعرضها لحادث التسمم الغذائي، ما اضطرها للدفاع عن البلد المضيف لحفلها الأخير.

ونشرت نوال الزغبي تغريدة جديدة اليوم قائلة: "قرأت أخبارا عن تعرضي للتسمم بسبب إقامتي بفندق الشيراتون بصيدنايا.. وهيدا الشي للأمانة مش حقيقي أبداً وتداوله بهالصيغة مؤذي".

واستطردت نوال الزغبي: "الحقيقة إني حتى قبل ما أوصل على الأوتيل بلشت حس بعوارض تسمم وأوجاع بالمعدة ومنطقة البطن.. هيدي كل القصة فاقتضى التوضيح".

وأوضح فراس حليمي، أن نوال الزغبي أحيت حفلا رغم وضعها الصحي، وقال: "لهلق بعدني مش مصدق إنها قدرت توقف عالمسرح بعد كل اللي كان صاير فيها، خاصة بعد ما شافها الحكيم وقال ضروري تروح عالمستشفى.. بس هي رفضت وقال في ناس جايين من آخر الدنيا عيب وحتى لو بدي غني ربع ساعة".

وختم: "بقوة الله قطعت هالليلة ووصلت نوال على المستشفى ببيروت بخير وسلامة وهلق وضعها بدأ يتحسن بشكل تدريجي".