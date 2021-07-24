بفستان أسود.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نوال الزغبي في الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل إلى حدود الركبة، وذا أكمام مكشوفة، باللون الأسود، واتسم بالقماش اللامع مما كشف عن أناقتها.

تزينت نوال الزغبي بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نوال الزغبي على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.