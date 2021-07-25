اقتصادية قناة السويس: مركز لوجيستي لـ مرسيدس في العين السخنة

وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مع شركة مرسيدس - بنز عقدا، لإنشاء مركز لوجيستي بالعين السخنة.

وقع العقد من الجانبين، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة، وراؤول روهان العضو المنتدب لشركة "مرسيدس" لإنشاء مركز للتوزيع اللوجيستي وإعادة التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور بيتر أرنست روس رئيس مجلس الإدارة واللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية ووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة.

وعن توقيع عقد اليوم، قال المهندس يحيى زكي أن هذه الخطوة هامة من قبل شركة "مرسيدس" لدعم صناعة السيارات في المنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أن المشروعات والعقود مع كبرى الشركات العالمية من شأنه دعم ودفع عجلة الاستثمار في المنطقة.

وأضاف زكي أن هذا المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت المنطقة الاقتصادية حالياً في إنهاء جميع مراحل التفاوض والوصول لإنشاء مركز لوجيستي لمرسيدس يضم ساحة تخزينية للسيارات ومركز لقطع غيار السيارات وورشة للصيانة.

مركز لوجيستي لمرسيدس في العين السخنة

0be3087e-faa0-48cf-abef-cfc215575f90

4e0f7570-6e5c-4226-8a61-b502311a4de0

787bda60-9c69-462e-88a2-8ba50d6f4b24

50155274-2414-4fe7-9e6c-82a8dcc7f54d