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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من المتاح لهم الحصول على لقاح كورونا في السعودية حاليا؟

السعودية
السعودية

بهدف حماية مواطنيها والمقيمين فيها وتحصينهم من فيروس كورونا، سعت المملكة العربية السعودية إلى تطعيم جميع أفرادها لمواجهة الوباء الغاشم، ففي تطور جديد داخل المملكة أعلنت وزارة الصحة السعودية إتاحة لقاح كورونا في السعودية في الوقت الحالي  لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، حيث وفرت لهم الوزارة الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” المضاد لفيروس كورونا.

 

المتاح لهم الحصول على لقاح كورونا في السعودية

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”، متاحة حاليًا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا في جميع مناطق المملكة لمنع العدوى وحماية للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

 

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فيما كشفت صحف سعودية عن صدور توجيهات بإيقاف الأنشطة الموسيقية والغنائية داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي في مكة المكرمة.

 

وقالت صحيفة "عاجل" نقلا عن مصادرها، إن موظفي مركز البجيدي لاحظوا خلال جولة على منطقة المغمس بمكة، وجود مقهى مصرح له بتقديم الشيش، إلا أنه لا يلتزم بالتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، فضلا عن ارتفاع أصوات الموسيقى بشكل صاخب ومزعج.

 

وأوضحت المصادر السعودية، أن أغلب المقاهي في هذه المنطقة تنهج نفس هذه الطريقة في ارتفاع أصوات الموسيقى.

 

وأشارت إلى أن أغلب مرتاديها من فئات الشباب والفتيات حديثي السن، فضلا عن أن البعض منهم لم يبلغ السن القانوني 18 عاما.

 

وأضافت أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار هذه الظاهرة في المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي بالعاصمة المقدسة من ارتفاع أصوات الموسيقى داخلها بمكبرات الصوت، ما يتعارض مع قدسية العاصمة المقدسة ومكانتها الدينية والتي لا تسمح بإقامة مثل هذه الأنشطة، لا سيما وأن الهيئة العامة للترفيه لا تمنح تراخيص موسيقية أو غنائية داخل العاصمة المقدسة.

 

وأكدت الصحيفة السعودية صدور توجيهات بإيقاف تلك الأنشطة الموسيقية والغنائية والتنبيه على أصحاب تلك المنشآت بعدم إقامة أي نشاط موسيقي أو غنائي داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، محذرة من أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للجزاء.

 

فيما تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية يكشف عن أنه لن يسمح بدخول المنشآت الخاصة والعامة بالمملكة لغير المحصنين ممن تلقوا لقاح كورونا أو المتعافين منه مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

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