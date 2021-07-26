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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 26 -7-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الأثنين 26 يوليو2021 وفقا لآخر تحديث في البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى 15.63جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك المصرى الخليجى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك 15.66 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنك الامارات دبى الوطنى نحو 15.65جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الأفريقي الدولى، عودة ، المشرق ، ،التعمير والإسكان ،التنمية الصناعية، أبوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC،الاستثمار العربي ،مصر ايران للتنمية،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرى لتنمية الصادرات،المصرف المتحد ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس،الاهلى الكويتى بيريوس)نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (الاسكندرية ،فيصل الإسلامى )نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه.


وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

الدولار اليوم الأثنين بنوك الجنيه المصري جنيه

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