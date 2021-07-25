كريم نور يكشف تفاصيل تعاونه مع عمرو دياب فى اغنية الدنيا بترقص

كشف المصور كريم نور عن تفاصيل تعاونه مع المطرب عمرو دياب فى أخر اغانية والتى تحمل اسم “الدنيا بترقص” والتى تم تطرحها قبل ايام قليلة وحققت نجاحا كبيرا عبر اليوتيوب.

وقال كريم نور فى لقاء له ببرنامج et بالعربى : “ اغنية “الدنيا بترقص” تعد أولى اغانى الهضبة عمرو دياب فى هذا الصيف وتم تصويرها فى الساحل الشمالى واستغرقنا فى تصويرها 3 ايام وقام عمرو دياب باختيار أكثر من صورة من اجل الوصول الاكثر مناسبة للأغنية".

حفل عمرو دياب

وكان نشر المطرب عمرو دياب صور جديدة له و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهر عمرو دياب من حفلته أمس في الساحل الشمالي مما اثار اعجاب متابعيه .

حيث أحيا المطرب عمرو دياب حفلا كبيرا في الساحل الشمالي ثاني أيام عيد الأضحى.

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد منهم آسر ياسين وفيفي عبده وغادة عادل وغيرهم، وقدم عمرو عددا من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير يا أنا يا لا.

وكانت قد شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد من حفلة الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "النهاردة اول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي و انبسط جداً الأجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه".

وطرح الفنان عمرو دياب برومو أغنيتين مرتقبتين من ألبومه المقرر طرحه خلال الموسم الصيفي الحالي، وأصبحت حديث جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

أغاني عمرو دياب الجديدة

الأغنية الأولى هي أحلى ونص التي طرح البرومو الدعائي لها على حساباته، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.

الأغنية الثانية هي اتقل وأراضي، التي تقدم كإعلان لإحدى شركات المياه الغازية، ومن كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، وهندسة صوت أمير محروس.

وظهر عمرو دياب في برومو الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقه في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

يذكر أن الهضبة كان طرح منذ أيام أغنية "الدنيا بترقص" وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.

ونجح الهضبة في تصدر قائمة الأكثر استماعا على تطبيق "أنغامي" فور طرح أغنيته "الدنيا بترقص"، فيما وصلت مشاهداتها عبر موقع يوتيوب إلى حوالي 10 ملايين خلال 10 أيام، وتشاركه بطولة الفيديو كليب الفنانة هدى المفتي.