مران الزمالك .. كارتيرون يطالب اللاعبين بالتركيز في المرحلة المقبلة

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق بحضور الجهاز المعاون وذلك قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب بالإسكندرية.

وطالب كارتيرون لاعبي الفريق، بالتركيز استعدادا للمباراة المقبلة، كما شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المران.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها يوم ٣ أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية غدا الإثنين أمام منتخب القسم الثاني، على أن يلتقي مع فريق أبها السعودي يوم ٢٩ يوليو الحالي.

