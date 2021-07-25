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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف الطرق وحملة لإزالة الإشغالات بالحامول في كفر الشيخ.. صور

رصف الطرق
رصف الطرق

شهدت مدينة الحامول وقرى المركز بمحافظة كفر الشيخ، حملات لرفع الإشغالات، ورصف الطرق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


قاد عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، ولليوم الثاني على التوالي حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة وعدم وجود أي بائعين بدوران أبو النور، لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، وعدم تكدس السيارات ومنع وقوف التكاتك بالدوران.

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كما تابع القصيف، أعمال النظافة والإنارة العامة بقرى المركز مشدد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشهدت قرى البنا والزعفران، وكوم الحجر وغرب تيرة والسحايت والكفر الشرقي، والأبعادية، حملات نظافة، ورفع المتولد اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية وصيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والجانبية ومدخل القرية، كما تابع رصف طريق أبو حمودة الديابة بطول 800 م وعرض 5 م ضمن خطة مديرية الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق والقائم بأعمال الرصف جهاز تعمير الساحل الشمالي.


كما تفقد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وأيسر عبد الرحيم نائب رئيس المدينة، مواقف سيارات الحامول، لمتابعة انتظام سير العمل بمجمع مواقف سيارات الأجرة بالمدينة، وتوفير السيارات والميكروباصات بجميع الخطوط مع بالتعريفة المقررة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس.

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محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ جمال نور الدين محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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