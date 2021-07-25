إبراهيم سعيد ينتقد لاعبى الأهلى: مروان محسن بيلعب مباراة غير اللي بنتفرج عليها وكهربا نسي الكورة

انتقد الكابتن إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق ، اداء بعض لاعبى النادى الاهلى ، ونشر تغريدة من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وكتب إبراهيم سعيد " خطأ ساذج من بدر بانون رغم خبرته

ومروان محسن بيلعب مباراه غير اللي بنتفرج عليها !!!

كهربا تقريبا ابتعاده عن المشاركه نسي الكوره.

وتابع إبراهيم " مروان محسن بيفوت الكوره جوه ال 18

اقسم بالله ماشفت مهاجم مع احترامي للمهاجمين بيعمل كده ".

و تقدم الإنتاج الحربي بالهدف الثاني فى شباك الأهلي، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

وجاء هدف الإنتاج الحربي الثاني فى الدقيقة 63 عن طريق مصطفى البدري بعد انفراد تام ليسددها بإتقان.

افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 37 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء.

وأدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل فى الدقيقة 54 عن طريق محمد طارق ابو العز بعد مراوغه رائعه لمدافع الاهلي ويسددها بقوة فتسكن الشباك .