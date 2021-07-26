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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الاجنبية الاولى قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما أُثير على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بشأن تسريب امتحان اللغة الاجنبية الاولى قبل توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 على طلاب الشعبة العلمية.

وقالت غرفة عمليات التربية والتعليم: ما تم تداوله من صور لـ امتحان اللغة الاجنبية الاولى اليوم على جروبات الغش على وسائل التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا”؛ ليس له علاقة بالامتحان الأصلي نهائيًا.

وناشدت وزارة التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة واولياء امورهم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات الغش مثل شاومينج واعوانه طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدة أن مباحث الانترنت ترصد كل هذه الجروبات والصفحات للتعامل مع اصحابها تباعا بالقانون.

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ويؤدي اليوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021 ،  طلاب الثانوية العامة 2021 “ الشعبة العلمية”  امتحان اللغة الأجنبية الأولى ، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا 

ويبلغ  إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة “الشعبة العلمية” الذين من المقرر أن يؤدوا امتحان اللغة الاجنبية الاولى اليوم 392 ألف 863 طالب/طالبة ، في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

ويحضر طلاب الثانوية العامة 2021 إلى اللجان بالكمامة، ويتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما يتم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2021
المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2021 مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

 

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 


جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة 2021 هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

 

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة
2200 مراقب أول لجنة
12598 مراقبا
91318 ملاحظا
8373 معاونا
9511 عضو أمن
1190 عضو لجنة إدارة
1714 عضوا قانونيا
4746 عضو تطوير

 

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

الثانوية العامة التعليم تسريب امتحان اللغة الاجنبية الاولى لجان امتحانات الثانوية العامة

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