غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات جوية على جنوب وشمال قطاع غزة

وقالت وسائل إعلام محلية فلسطينية إن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت عدة مواقع تابعة لحركة حماس شرقي خان يونس وغرب مدينة غزة.

يأتي ذلك بعدما أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة عصر اليوم الأحد، تسببت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل، كما أعلن عناصر إطفاء، في أول هجوم من نوعه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأخمد الإطفائيون حرائق أحراج "في ثلاثة مواقع في منطقة صغيرة في أشكول" وفق بيان أشار إلى أن التحقيقات "حددت السبب على أنه بالونات حارقة".

ويعيش قطاع غزة حالة من الهدوء النسبي بعد حرب شنتها إسرائيل على القطاع في مايو الماضي، واستمرت 11 يوما، وتسببت بمقتل أكثر من 250 فلسطينيا وإصابة العشرات، فضلا عن تدمير كبير في المباني السكنية.

وتوسطت مصر بين إسرائيل وحركة حماس من أجل وقف إطلاق النار، الذي اندلعت على خلفية التضامن مع أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بسبب تهديد إسرائيلي بهدم منازل في الحي.