لماذا خسرت إسرائيل التصعيد الأخير مع غزة؟.. فورين بوليسي: الفلسطينيون أكثر توحدًا الآن.. والتعاطف العالمي يزداد مع القضية

فورين بوليسي: غزة خرجت من عزلتها بعد حرب الـ 11 يوماً

حماس: المحفز الرئيسي للقتال كان سلوك إسرائيل في المسجد الأقصى وعمليات الإخلاء في القدس الشرقية

فورين بوليسي: إسرائيل تعلم أن الفلسطينيين أصبحوا متحدين

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريراً، جاء به أن جولة التصعيد الأخيرة بين غزة وتل أبيب تسببت في توحيد الفلسطينيين وأثرت في قضيتهم بشكل غير مسبوق.

وقال التقرير الذي كتبته الصحفية والمصورة المتخصصة في النزاعات والأزمات الإنسانية ستيفاني جلينسكي، إن التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تزال مرتفعة بعد انتهاء الحرب الرابعة مع حماس بوقف هش لإطلاق النار في مايو، واستمرت عمليات هدم المنازل وطرد الفلسطينيين، بدعم من الحكومة الإسرائيلية، في كل من القدس الشرقية والضفة الغربية. لكن الفلسطينيين - وحتى الإسرائيليين - يقولون إن القضية الفلسطينية قد تأثرت بشكل لم يسبق له مثيل، وتكتشف مجموعات متفرقة من الفلسطينيين إحساسًا جديدًا بالوحدة في أنقاض حرب الـ11 يومًا.

وأضافت أنه منذ إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، يعيش الفلسطينيون منقسمون فعلياً، ففي قطاع غزة يعني الحصار الذي فرضته إسرائيل في عام 2007 أن معظم سكانه لم يغادروا القطاع الصغير أبدًا ولم يبق لهم سوى القليل من الاتصالات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وزادت تلك العزلة عمقا بسبب عقود من الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال الطالب الفلسطيني الذي نشأ في القدس الشرقية المحتلة ودرس في نيويورك محمد الكرد، 23 عاماً:"لقد رأينا أن كل هذه الحدود الاستعمارية - سواء كانت كتل وجدران إسمنتية أو حواجز في أذهاننا تسببت في الانقسامات - بدأت في الانهيار. نحن نستعيد هويتنا الموحدة. الملايين من الناس حول العالم، لأول مرة، يستيقظون على واقع الفصل العنصري والتطهير العرقي الذي يواجهه الفلسطينيون بشكل يومي".

وأكد التقرير أن الحرب الأخيرة، ولا سيما جنون وسائل التواصل الاجتماعي المصاحب لها، ساعدت في هدم تلك الانقسامات. على مدار أسابيع من الاضطرابات ، انتشرت وسوم "هشتاجات" مثل (#GazaUnderAttack)، وقال الكرد إن عدد متابعيه على إنستجرام ارتفع من 4 آلاف إلى 750 ألفاً في غضون أسابيع. وسرعان ما تم تسليط الضوء عليه، حيث واجهت عائلته خطر الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية لسنوات. لكن الوضع تصاعد في مايو عندما استولى يعقوب فوسي، وهو مستوطن من نيويورك، على جزء من منزل عائلة الكرد، قائلاً لهم:"إذا لم أسرقه، فسيفعل شخص آخر".

وقال الكرد:"لقد تم مراقبة أصواتنا من قبل الجمهور، لكن هذا يتغير. نريد إنهاء الحصار، نريد التجول بحرية، ونريد عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، بدلاً من التعفن في مخيمات اللاجئين".

بدأ القتال السريع بين إسرائيل ونشطاء حماس في غزة بتكتيكات إسرائيلية عنيفة في القدس وقابلها وابل من 4000 صاروخ لحماس. وأسفر الصراع عن مقتل ما لا يقل عن 256 فلسطينيا و13 إسرائيليا. في حين أسفرت الحرب عن نصر عسكري سريع لإسرائيل، فقد قدمت أيضًا انتصارًا من نوع ما للفلسطينيين، ووضعت قضايا مثل الشيخ جراح، التي ظلت في الخلفية لسنوات، في قلب شعور فلسطيني جديد بالهدف.

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الفلسطينية غير الحكومية في غزة:"عادت أمتنا إلى قضيتها الحقيقية. منذ التطورات في القدس الشرقية والضفة الغربية والحرب في غزة، توحدنا مرة أخرى كشعب. لقد رفعنا أصواتنا لأن الوضع الحالي غير مقبول".

وقال باسم نعيم، رئيس مجلس العلاقات الدولية داخل حماس، إن "المحفز الرئيسي للقتال كان سلوك إسرائيل في المسجد الأقصى وعمليات الإخلاء في القدس الشرقية. لقد لمست نقطتين حساستين:الأماكن المقدسة واللاجئين. نواصل خوض نزاع سياسي حول الدولة والأرض والحدود". وقال نعيم إن الأمر لا يتعلق فقط ببضعة منازل وإنما بخطة طويلة الأمد للقضاء على الوجود الفلسطيني في القدس.

وأضاف:"ما زلت أقول إن هذا الصراع كان مختلفًا. لقد اكتسب الفلسطينيون الثقة، على الرغم من انتشار الدمار في غزة. شعروا أنهم قادرون على الوقوف في وجه إسرائيل للمرة الأولى".

وتابع التقرير أن الشعور الجديد بالوحدة الفلسطينية واضح أيضًا بالنسبة للجانب الآخر، حيث قال مايراف زونسزين، كبير المحللين في شؤون إسرائيل وفلسطين في مجموعة الأزمات الدولية، إن القيادة الإسرائيلية:"من الناحية المفاهيمية ، أعادت حماس الفلسطينيين إلى الرادار والقدس إلى قلب قضاياهم، وأدركت الحكومة [الإسرائيلية] أن الفلسطينيين متحدون. أن التجزئة ليست فعالة كما يحلو لها. أنهم يتعاطفون مع نضالات بعضهم البعض، بغض النظر عما إذا كانوا في الضفة الغربية أو القدس أو غزة".

نشأت سلمى الشوا، ناشطة ورائدة أعمال تبلغ من العمر 24 عامًا، في قطاع غزة المغلق، حيث نادرًا ما أتيحت لها فرصة للتفاعل مع أشخاص من القدس أو الضفة الغربية بسبب القيود الصارمة المفروضة على حركة الفلسطينيين. ولكن في أعقاب الصراع الأخير، أقامت هي أيضًا علاقات جديدة مع فلسطينيين آخرين وتجاوزت الحدود التي بدت وعرة. وقالت:"على مدى الأشهر الماضية ، انتقلت فلسطين إلى المسرح العالمي - لدرجة أنه تمت مناقشتها في الكونجرس الأمريكي. لقد أعاد هذا لم شمل شعبها، بما في ذلك عدة أجيال من فلسطيني الشتات الذين لم يسبق لهم زيارة بلدهم". ليس هناك عودة إلى الوراء الآن. هناك أمل جديد".