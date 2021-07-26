شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

استفز شوقي السعيد، لاعب الزمالك السابق، جماهير النادي الأهلي وذلك بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء علي الانتاج الحربي، في مسابقة الدوري الممتاز.



وكتب مدافع الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلاً "الحكام مرعوبين من الاهلي".



حقق الأهلي فوزا مثيرا علي الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب السلام فى الجولة الـ24 المؤجلة من بطولة الدوري المصري.

افتتح الأهلي التهديف في الدقيقة 37 عن طريق علي معلول من ركلة جزاء.

وأدرك الإنتاج الحربي هدف التعادل فى الدقيقة 54 عن طريق محمد طارق ابو العز بعد مراوغه رائعه لمدافع الاهلي ويسددها بقوة فتسكن الشباك .

ونجح الانتاج الحربي فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 63 عن طريق مصطفى البدري بعد انفراد تام ليسددها بإتقان.

وجاء هدف التعادل للأهلي فى الدقيقة 85 عن طريق حسين الشحات من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وتمكن الأهلي من اقتناص الثلاث نقاط فى الوقت القاتل عن طريق والتر بواليا من رأسية قوية .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 55 فى المركز الثاني، بينما ارتفع رصيد الانتاج الحربي الي النقطة 19 محتلا المركز الثامن عشر والاخير .