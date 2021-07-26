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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم النادي الاهلي يهنئ رامي جمال بـ عيد ميلاده .. شاهد

رامي جمال
رامي جمال

هنا رامى ربيعة نجم النادي الاهلي ، الفنان رامى جمال بـ عيد ميلاده ،من خلال حسابة بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

ونشر مدافع القلعة الحمراء صورة للنجم رامي جمال وكتب قائلاً " عيد ميلاد سعيد"

 

واحتفل الفنان رامى جمال بـ عيد ميلاده على طريقة الزعيم عادل امام فى فيلم السفارة فى العمارة ، ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وكتب رامى جمال “ مش انا عيد ميلادي انهارده ..اللهم لك الحمد علي كل ما مضي واللهم سترك وتوفيقك في كل ما هو آت ”.

 

ويذكر ان حققت اغنية قلة الإحساس للفنان رامي جمال ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تم طرحها أمس 11 يوليو على القناة الرسمية لشركة نجوم ريكوردز للإنتاج الموسيقي.

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IMG_٢٠٢١٠٧٢٥_٢٣١٦٢٦
IMG_٢٠٢١٠٧٢٥_٢٣١٩٢٤
IMG_٢٠٢١٠٧٢٥_٢٣١٩٢٤
رامي ربيعه نجم النادي الاهلي تهنئة عيد ميلاد الفنان رامي جمال

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