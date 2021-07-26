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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل طائرة .. محمد رمضان يشارك جمهوره صورة جديدة

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك النجم محمد رمضان جمهوره بصورتين له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام "


وظهر محمد رمضان في الصور من داخل طائرة خاصة وهو يتصفح علي اللاب توب الخاص به، ونالت الصور إعجاب جمهوره وانهالت عليه التعليقات.

 
ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".


وكان قد شارك الفنان محمد رمضان متابعيه بفيديو له من أحد الكافيهات بالساحل الشمالي أثناء نزوله لتناول العشاء.
 

وظهر محمد رمضان أثناء تناوله العشاء وتجمع الناس حوله وعلق قائلا: " ‬‏في الساحل نزلت انا ومراتي نتعشى في لاروچ #مراسي عملت حفلة .. واتعشينا في البيت".

 

وعلى جانب آخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

وكانت حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد رمضان ، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد”  في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك.

 

محمد رمضان الفنان محمد رمضان طائرة خاصة مسلسل “موسى” بالساحل الشمالى

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