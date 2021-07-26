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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بطل 2021.. جمال شيحة يتصدر قائمة أفضل 6 علماء في العالم أسهموا في القضاء علي فيروس سي

الدكتور جمال شيحة
الدكتور جمال شيحة

أعلن الاتحاد العالمى للقضاء على الالتهابات الكبدية في مؤتمر صحفي عقد بمدينة أطلنطا بالولايات المتحدة الأمريكية ، اختيار الدكتور جمال شيحه ضمن أفضل ستة علماء علي مستوى العالم ، أسهموا في القضاء على فيروس سي وحصوله علي لقب Hepatitis Elimination Champion 2021 ، وتسميته "بطل 2021" في القضاء على الالتهابات الكبدية في العالم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للكبد والذي يوافق يوم 28 يوليو من كل عام .

جاء ذلك تقديرا لأبحاثه العلمية المتميزة التي استفاد منها ملايين المرضي والاطباء والباحثين علي مستوى العالم ، فضلا عن دوره في العمل الاهلي والبحث العلمى للقضاء علي الفيروسات الكبدية في مصر ، ما جعلها من اول وافضل دول العالم في مواجهة فيروس سي والقضاء عليه.

وقع علي شهادة التكريم جون وورد رئيس الإئتلاف العالمى للالتهابات الكبدية وهارفي التر مكتشف فيروس سي عام 1989 والحاصل علي جائزة نوبل في العلوم الطبية للعام 2020.

وقال التحالف العالمي للقضاء على الالتهابات الكبدية في بيانه، أن الدكتور جمال شيحه استاذ الباطنة ورئيس وحدة الجهاز الهضمى والكبد بحامعة المنصورة ، رأي عن كثب عبء التهاب الكبد الوبائى HCV بين مرضاه ، فكان ذلك مصدر الإلهام له لتأسيس جمعية رعاية مرضى الكبد ALPC عام 1997 وتوفير الرعاية والعلاج المجانى لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج.

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أضاف البيان أن  الدكتور جمال شيحه خلال مسيرته العملية في جمعية رعاية مرضى الكبد ، أسس مستشفي الكبد المصري والمعهد المصرى لابحاث الكبد "ELRIAH" والمجهز باحدث المعدات الطبية اللازمة لتوفير العلاج والرعاية لأكثر من 50 ألف مريض سنويا.

اشار الاتحاد العالمى للقضاء على الالتهابات الكبدية ان د.جمال شيحه في سبيله للوصول للمزيد من المرضى ، طور نموذجا رائدا للتوعية المجتمعية تعتمد علي ٱليات "التثقيف - الاختبار - العلاج" للتشخيص والعلاج والوقاية من عدوى فيروس C وفيروس B عبر قرى مصر ، وتم تنفيذه في 100قرية مصرية في الفترة من 2015 إلي 2019 تم خلالها فحص 250 الف شخص تلقي منهم 16500 علاج الالتهابات الكبدية مجانا ، وبالتوازى مع مراحل العلاج تلقي هؤلاء المرضي تثقيفا صحيا لتعزيز السلوكيات والممارسات الامنة ، لتقليل العدوى بالفيروسات الكبدية وتنامى الاصابات الجديدة.

أكد الإتحاد أنه خلال جائحة covid-19 لم تتوقف جمعية رعاية مرضي الكبد ومستشفي الكبد المصرى عن العمل ، واستقبلت 539 مريضا بالالتهاب الكبدى سي فضلا عن تقديمها مضادات فيروس بي لحوالي 6203 مريضا كل شهر دون اى تكلفة.

ووجه الدكتور جمال شيحه الشكر للتحالف العالمي للكبد علي التكريم ، مؤكدا أن فحص جميع المرضي كان حلما ، وقد حاولنا طوال 25عاما ، أن نصل لجميع المرضى في مصر وفحص المصابين بالفيروسات الكبدية وتقديم العلاج لهم ، والٱن وبعد مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100مليون صحة" التي استطاعت فحص حوالى 60 مليون شخص وعالجت المرضي الذين كانوا لا يعلمون اصابتهم بفيروس سي ، نستطيع القول اننا فعلنا شيئا ، ونأمل أن نستمر في خدمة المرضى ، خاصة من لا يتحملون تكاليف الرعاية الطبية.

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فيروس سي الالتهابات الكبدية اليوم العالمي للكبد الفيروسات الكبدية مصر بطل 2021

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