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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب اختيار القاهرة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية في العالم.. فيديو

السياحة المصرية
السياحة المصرية

قال الدكتور مجدي صادق ، عضو غرفة شركات السياحة، على خلفية اختيار القاهرة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية لعام 2021، إن هناك اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسياحة الدينية ، تحت مسمى سياحة "آل البيت"، ورحلة العائلة المقدسة والتجلي الأعظم .

وأضاف مجدي الصادق ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري"، على الفضائية المصرية، أن فتح المطارات السياحية الجديدة ، مثل مطار " سفنكس" ، أحد العوامل التي ساعدت على انتعاش السياحة .

ولفت إلى غرف شركات السياحة لا تتهاون في تقديم أية مجهود لتطوير قطاع السياحة ، موضحا أن البنية الأساسية مجهة بالكامل في كافة المناطق ، والفنادق السياحية .

وتابع أن قطاع السيتحة في طريقة لافتتاح عدد من المنشأت الفندقية ، خاصة في منطقة الساحل الشمالي والعلمين الجديدة .

نتوقع تحسنا .. وليد البطوطي يشيد بعودة السياحة الداخلية

قال وليد البطوطى الخبير السياحى، إن مصر تنجح فى تحقيق العديد من الإنجازات بمجال السياحة خلال السبع سنوات الماضية، ونتوقع خلال الربع الأخير من هذا العام تحسنا كبيرا للسياحة بمصر.


وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلى عبر برنامجها المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك افتتاح عدد من المتاحف التى شيدت على الطراز العالمى، لجذب السياح، وتم توفير طرق قومية سريعة حتى لا يمل السائح فى الانتظار فى الطريق، وساعد فى اختصار الوقت والمسافة فى الانتقال من مكان لأخر.

وتابع، أن جائحة كورونا أثرت على السياحة بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أن العمالة فى السياحة تأثرت بشكل كبير، ولكن اليوم تعود العمالة إلى السياحة مرة أخرى بعد عودة السياحة مجددا. 

وأوضح، أنه رغم أزمة كورونا ولكن الدولة كانت تشيد المشروعات القومية، وكذلك مساندة العمالة من التشريد، بالإضافة إلى أن السياحة الداخلية ساعدت السياحة فى النهوض مرة أخرى، بعد أن توقفت تماما بسبب الجائحة، مؤكدا أن السياحة الروسية لم تتوقف ولكن الأفواج الكبيرة هى التى توقفت فقط.

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة، السبت، استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ 9 أغسطس القادم ، وأشار موقع السفارة الروسية بالقاهرة إلى، أنه "اعتبارا من 9 أغسطس، ستتم زيادة الرحلات إلى مصر بمسارى موسكو – الغردقة وموسكو – شرم الشيخ، بمعدل 5 رحلات فى الأسبوع لكل مسار منهما".


يذكر أن الرحلات الجوية الروسية المباشرة إلى المقاصد السياحية، الغردقة وشرم الشيخ، معلقة منذ سقوط طائرة روسية في صحراء سيناء في 31 أكتوبر 2015 ، هذا وقد زار المطارات المصرية سواء مطار القاهرة أو مطارى شرم الشيخ والغردقة عدة وفدا أمنية .

وفى مايو الماضى، قال السفير جيورجى بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة خلال زيارته لمدينة الغردقة لبحث الإجراءات والاستعدادات لاستقبال السياحة الروسية بمدينة الغردقة، قال إنه من المتوقع وصول السياحة الروسية خلال أقرب فترة ممكن ومتوقع أن تكون فى غضون شهر، واكد أن ما تم من اتفاق بين الرئيسين بوتن وعبد الفتاح السيسى عودة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ هناك ضروريات لتقوم جهات المختصة بالطيران بالتجهيز للعودة.

عضو غرفة شركات السياحة الدكتور مجدي صادق اخبار التوك شو برنامج صباحنا مصري الساحل الشمالي

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