بعد العيد رجيم سريع لنسف الدهون.. و5 مشروبات تحول جسمك لماكينة حرق.. وأطعمة تناوليها معا للتخلص من الوزن الزائد

بعد العيد أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد

أطعمه تناوليها معا لحرق أسرع للدهون

قبل النوم 5 مشروبات لحرق للدهون

إذا كنت من ذوي الإرادة الضعيفة وممن زاد وزنهم كثيرا خلال العيد يمكنك البدء فى التخلص من الوزن الزائد و التحكم فى شهيتك إليك خطة رجيم سريعة لمدة أسبوعين تحول جسمك لماكينة حرق الدهون و5 مشروبات تناوليها قبل النوم تساعد على خسارة الوزن سريعًا والتحكم فى الشهية بجانب أطعمه يساعد تناولها معا على حرق أسرع للدهون .

رجيم الأسبوعين للتخلص من الوزن الزائد

الأسبوع الأول

الإفطار ..

طبق فول بالليمون والكمون + 1/4 رغيف بلدي +

أو1 بيضة مسلوقة.+كوب زبادى

أو2 قطعة جبنة قليلة الدسم + علبة زبادي خالي الدسم.



الغداء



1/2 دجاجة مشوية + ملعقة أرز على البخار+ طبق سلطة خضراء.



أو شرائح لحم مشوي +طبق شوربة خضار 2 + سلطة خضراء.

أو

طبق شوربة لسان عصفور + طبق سلطة خضراء + سلطة خضراء.

4 ملعقة مكرونة مع اللحم المفروم + سلطة خضراء.

العشاء



كوب زبادى

الأسبوع الثاني

الإفطار

2 بيضة مسلوقة + 1/4 رغيف بلدي + علبة زبادي خالي الدسم.



الغداء



شوربة شوفان + شرائح لحم مشوي + 2 ملعقة أرز بسماتي

أو

شوربة دجاج + 3 ملاعق مكرونة+ سلطة خضراء .

أو

شوربة بروكلى + 2 شريحة لحم مشوي + سلطة خضراء.

أو

1/2 دجاجة مشوية أو كفتة مشوية + 2 ملعقة أرز + سلطة خضراء.

أو

طبق شوربة خضار + + سلطة خضراء+ طبق خضار مع اللحم المفروم

أو

طبق شوربة لسان عصفور + + طبق سلطة خضراء + ربع فرخة مشوية



العشاء

بيضة مسلوقة +1 توست سن

تحكمى فى شهيتك بمشروبات لحرق الدهون

بجانب الرجيم السابق إليك حيل للتحكم فى شهيتك وحرق الدهون بخمس مشروبات يمكن تناولها قبل النوم سوف تساهم في كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتعزيز قدرة الجسم على فقدان الوزن، ومن أهمها :

1- مخفوق بروتين الزبادي اليوناني:

إذا كنت تمارس الرياضة بانتظام، فإن تناول مشروب البروتين قبل النوم يعد فكرة جيدة بالنسبة لك، إذ يساعد البروتين على إصلاح وتجديد العضلات عندما تكون نائمًا، وكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك.



يحتوي الحليب على التربتوفان والكالسيوم، مما يساعد في تحسين نوعية النوم، كما يحتوي على بروتينات الألبان بما في ذلك مصل اللبن والكازين، حيث يعتبر الكازين بروتين بطيء الإطلاق، مما يعزز بناء العضلات على المدى الطويل، ويمكن استخدام حليب اللوز أو الصويا غير المحلى وأضف بعض الزبادي اليوناني، ويمكنك إضافة بعض العسل للتحلية.

2- شاي البابونج:

أثار النوم لشاي البابونج مشهورة عالميًا، إذ يساعد عن طريق زيادة مستويات الجلايسين في الجسم، وهو نوع من الناقلات العصبية التي تريح أعصابك وتجعلك تشعر بالنعاس، كما أنه مفيد لاضطراب المعدة، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن شاي البابونج يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم و يعزز فقدان الوزن، لذا ينصح بتناول كوبًا دافئًا قبل النوم.

3- القرفة:

القرفة لها العديد من الفوائد الصحية، إذ تشتهر بخصائصها المعززة لعملية التمثيل الغذائي، كما لها خصائص مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية، مما يجعلها مشروبًا مثاليًا للتخلص من السموم، وتساعد على حرق الدهون، ويمكنك إضافة قليل من العسل إذا كنت لا تحب الطعم.

4 - بذور الحلبة:

تعتبر بذور الحلبة المنقوعة رائعة في تنظيم نسبة السكر في الدم، وعادة ما يتم تناولها في الصباح ولكن يمكن تناولها في الليل أيضًا، إذ تولد البذور حرارة في الجسم ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، كما أنها مضاد رائع للحموضة إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

5- حليب الكركم:

يمكن أن يساعد تناول حليب الكركم في علاج البرد والسعال والأمراض الأخرى، كما يمكن أن يساعدك أيضًا في إنقاص الوزن وتحسين عملية الهضم، وهذا لأن الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تطرد السموم الضارة من الجسم، كما أنه يحتوي على الكالسيوم والبروتين، مما يعزز النوم الجيد وفقدان الوزن.

أطعمة أمزجيها معا لحرق الدهون

على الجانب الآخر بجانب الرجيم السابق إليك أطعمة عديدة يمكنك مزجها وتناولها معا لتحويل جسمك لماكينة حرق دهون، إليكِ أبرز تلك الأطعمه يقدمها موقع "برايت سايد".

سلمون + أفوكادو

سمك السلمون هو الخيار المثالي للوجبات لأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن بسبب محتواه العالي من البروتين الذي ينظم الهرمونات التي تتحكم في الشهية.

ونظرًا لكونه غنيًا بالبروتين وقليلًا من السعرات الحرارية، فإنه يزيد من معدل التمثيل الغذائي والدهون المتعددة غير المشبعة تعزز فقدان الوزن الصحي كذلك الأفوكادو يتماشى تمامًا مع سمك السلمون تمامًا - فهو مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي ستحافظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة وشهيتك منخفضة

.دجاج + فلفل حار

من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين فعالة للغاية في تقليل الوزن، ويعد الدجاج أحد المنافسين الرئيسيين لفقدان الوزن.

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا صدر الدجاج في كثير من الأحيان نقصر وزنهم، وذلك لأن الدجاج منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالبروتين مع الفلفل الحار الغني بالكابسيسين - المركب المسئول عن "الحرارة" في الفلفل الحار - والذي يساعد على التحكم في الشهية ويزيد من معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية.

يمكن للفلفل أن يمد جسمك بكمية كبيرة من العناصر الغذائية مع التأثير على عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها

العسل + الليمون



هذا هو مزيج فقدان الوزن المثالي، ويحتوي عصير الليمون على عنصر نشط يسمى حمض الستريك، والذي يستخدم عادة كعامل تنظيف لأنه يحتوي على خصائص قوية مضادة للجراثيم ومطهر.يحتوي العسل على كميات صغيرة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الريبوفلافين والحديد والزنك وفيتامين ب 6 والألياف الغذائية.

