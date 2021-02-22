5 مشروبات ديتوكس تساعد على إنقاص الوزن

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض المشروبات الديتوكس الباردة التى تساعد على إنقاص الوزن.









عصير الأناناس والليمون:

قم بعصر حبة أناناس طازجة في الخلاط الكهربائي ثم أضف إليها القليل من الليمون.





عصير الطماطم والخيار والكراث:

قم بمزج حبة طماطم مع حبة خيار وحبة من الكراث وأضف حفنة من النعناع إلى المزيج اللذيذ واستمتع به باردًا.





عصير البرتقال والجزر:

قم بتقشير وتقطيع حبة برتقال كبيرة مع حبة جزر، ثم ضعهما في الخلاط الكهربائي وأضف في النهاية القليل من العسل والبقدونس.





عصير الشمندر والنعناع:

قم بخلط حبة من الشمندر مع حفنة من أوراق النعناع في الخلاط الكهربائي وأضف القليل من الملح والثلج والماء واستمتع بهذا المشروب الصحي.





2. مشروبات الديتوكس الساخنة

هذه بعض المشروبات الدافئة التي تدخل ضمن قائمة مشروبات الديتوكس:





مشروب الشاي الأخضر والليمون:

قم بغلي الماء مع القليل من الشاي الأخضر ثم أضف عصير ربع ليمونة إلى الماء، واشرب المزيج دافئ.





الزنجبيل والعسل والليمون:

قم بغلي كوب من الماء ثم ضعه جانبًا وأضف إليه ملعقة من الزنجبيل الطازج المبشور مع عصير نصف ليمونة وملعقة من العسل، واشربه دافئًا.





القرفة والليمون والعسل: