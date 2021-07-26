أولمبياد طوكيو.. علاء أبو القاسم يتأهل لثمن نهائي منافسات السلاح الشيش

تأهل علاء الدين أبو القاسم إلى الدور ثمن النهائي بمنافسات سلاح الشيش لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتغلب أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن على الألماني كلينبيرنيك المصنف السابع عشر عالميا بنتيجة 15- 11 ليتأهل دور ثمن النهائي .

ومن المقرر أن يلعب أبو القاسم مع لاعب الاتحاد الروسي فلاديسلاف ميلينكوف المصنف 124 عالميا في ربع النهائي بعدما أطاح بالمصنف الأول عالميا الأمريكي جيريك مينهارت في دور الـ32.

وكانت القرعة قد أسفرت في وقت سابق عن مواجهة منتخب سلاح الشيش رجال المصنف الثامن عالميا مع نظيره الفرنسي المصنف الثاني عالميا في مواجهات الدور ربع النهائي لمنافسات الفرق ويمثل منتخبنا الوطني كلا من : علاء الدين أبو القاسم، محمد ماهر حمزة, محمد حسن و يوسف سناء.

وكان منتخب السلاح افتتح منافساته أول أمس بمشاركة محمد عامر الذي ودع المنافسات ودور ال 16 أمام الكوري الجنوبي سانجوك أهو بنتيجة 15/9 وزياد السيسي الذي ودع منافسات سلاح بعد الهزيمة من بطل جورجيا بنتيجة 15/12 ومهاب سامر الذي خسر أمام لاعب جورجيا ساندرو بازادزي بنتيجة 15-13.

واستكمل السلاح منافساته أمس بمشاركة محمد السيد الذي قدم أداء جيد وودع البطولة من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة امام بطل أوكرانيا ريزلين ايجور المصنف الثالث عالميا بنتيجة 15-13 ويارا الشرقاوي التي خسرت أمام لاعبة إيطاليا أريانا اريجو بنتيجة 15-2 في منافسات دور ال 32 ونهى هاني، التى خسرت أمام لاعبة الصين "شين كينجيوان" بنتيجة 15 - 6، في دور الـ32 ونورا منير التي خسرت أمام اللاعبة اليابانية يوكا ينو بنتيجة 15 – 5؛ لتودع منافسات فردي السلاح من دور ال 32.

وتعتبر البعثة المصرية للسلاح هي البعثة الأكبر ضمن الوفود المصرية المشاركة كما انها اكبر بعثة اولمبية في تاريخ الاتحاد المصري للسلاح بواقع 11 لاعبا يمثلون فريق سلاح الشيش رجال وفريق سلاح الشيش سيدات وفريق سلاح السيف رجال و مقعدين فرديين في منافسات سلاح سيف المبارزة “الايبيه” رجال و سلاح السيف سيدات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاع

