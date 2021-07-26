إيران تفوز على فنزويلا (3/صفر) في منافسات الكرة الطائرة بأولمبياد طوكيو

حقق منتخب إيران للكرة الطائرة الفوز على منتخب فنزويلا بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الإثنين على صالة آرياكي آرينا في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى بمنافسات الكرة الطائرة "رجال" بأولمبياد طوكيو.



ونجح المنتخب الإيراني في الفوز بالشوط الأول بنتيجة 25-17، وتفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-20، وانتصر في الشوط الثالث بنتيجة 25-18.



ورفع منتخب إيران رصيده إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، في انتظار باقي مباريات الجولة، بينما تذيل منتخب فنزويلا المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.



وكان منتخب إيران قد حقق الفوز في الجولة الأولى على منتخب بولندا بنتيجة 3-2، بينما خسرت فنزويلا بنفس الجولة أمام اليابان بثلاثة أشواط نظيفة.



ويلعب المنتخب الإيراني في الجولة الثالثة مع منتخب كندا، بينما تواجه فنزويلا منتخب بولندا وذلك يوم 28 يوليو الجاري.