وصلة رقص جديدة لفيفي عبده من الساحل الشمالي.. فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد لها في أحدث ظهور، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت في وصلة رقص بفستان منقوش، ويدخل فيه مزيج ألوان مبهجة كالفوشية والاخضر والبنفسجى ، وخطفت الانظار بجمالها وتألقها، ونالت اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت: "مساء الفل من مصر أم الدنيا من الساحل الشمالي ‏بسم الله ما شاء الله يا فوفا أنا بليين لاف يو مش كل قط يتقاله يا مشمش ومش كل فار يعرف يختار اسكوزمي ❤️❤️❤️❤️❤️"



يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

وكانت فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.