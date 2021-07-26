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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكثر من 7 أيام تحت الماء.. البحث عن غريق في شاطئ بيانكي غرب الإسكندرية

صدى البلد

بدأت قوات الإنقاذ النهري، مدعومة بعدد من غواصين الخير في البحث عن جثمان شاب غرق في شاطئ بيانكي بالعجمي غرب الإسكندرية، منذ أكثر من أسبوع.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، من غواصين الخير، إن الشاب اسمه محمد مصطفى، 17 عامًا من الشرقية، وكان يعمل بأحد الكافيهات بالمنطقة، ولكن لم يتم الإبلاغ عن الحادث.

وأشار إلى أن سبب الغرق أنه حاول إنقاذ شابين بعدما ألقى إليهم العوامات، ونزل إلى المياه لمساعدتهم على الرغم من أنه لا يجيد السباحة.

وقد نجحت قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين بالإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، في انتشال جثة غريق في منطقة ميامي وجار البحث عن جثة أخرى.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بغرق اثنين أمس الأحد، أحدهما أحمد ياسر متولي والثاني أحمد فتحي أبو حسين، في  ميامى شاطئ فريسكا.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين، البحث عن جثة الشاب الثاني الغارق في مياه البحر بمنطقة ميامي.

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