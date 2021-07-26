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برلمان

محمد عبد الحميد: إشادة "محلية النواب" بإنجازات بورسعيد شهادة تقدير للقيادة السياسية والغضبان

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب أن إشادة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة وبجميع أعضائها بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى تحققت على أرض محافظة بور سعيد خلال زيارتهم للمحافظة بمثابة شهادة تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى ودليل قاطع على نجاح الجهاز التنفيذى لمحافظة بور سعيد بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.

 

 كما اعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم إن مطالبة لجنة الإدارة المحلية بتعميم النموذج الناجح والمتميز للمنطقة الصناعية ببور سعيد بجميع المحافظات هو دليل قاطع على أن هذه المنطقة الواعدة ستكون واحدة من أهم المناطق الصناعية الواعدة على مستوى المنطقة خاصة أن لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب انبهرت خلال زيارتها للمنطقة الصناعية ببور سعيد وأكدت أنها تجربة فريدة ويجب تصدير هذا الفكر لكل المناطق الصناعية .

 

 

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ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد على جهوده الناجحة ومواجهته للمشكلات والأزمات التى تعرضت لها بور سعيد مطالباً من الحكومة دعم جهود محافظ بور سعيد لخلق المزيد من فرص العمالة الحقيقية لشباب بور سعيد ودعم جهود التنمية التى يقودها اللواء عادل الغضبان فى جميع المجالات .

 

 

وتوقع الدكتور محمد عبد الحميد أن تكون محافظة بور سعيد واحدة من المحافظات والمناطق الصناعية الواعدة خاصة بعد إنشاء العديد من المشروعات الصناعية المهمة والاستراتيجية داخل بور سعيد مطالباً من الحكومة مواجهة جميع المشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه رجال الاعمال والاستثمار داخل على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظة بور سعيد بصفة خاصة.

مجلس النواب لجنة الادارة المحلية احمد السجيني عادل الغضبان محافظ بور سعيد بور سعيد

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