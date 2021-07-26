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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

القضاء الإداري أنصفه.. عرض فيلم آخر أيام المدينة بعد وقفه 5سنوات

صدى البلد

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بالسماح بعرض فيلم " آخر أيام المدينة" وذلك بعد نزاع قضائي استمر لسنوات فالفيلم من إنتاج عام 2016 وألزمت المحكمة جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية بإصدار ترخيص بالعرض العام.

 

وأثار الفيلم أزمة بعد تعثر عرضه في الدورة 38 عام 2016 من مهرجان القاهرة السينمائي وتكرر الأمر نفسه في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية و الأوروبية و ذلك بسبب امتناع الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات السمعية و البصرية (المصنفات الفنية) عن منح الفيلم ترخيصا بالعرض العام.

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الفيلم أخرجه تامر السعيد و بطولة خالد عبدالله ومريم صالح  و تدور أحداثه في عام 2009، داخل مدينة القاهرة العريقة، حول "خالد" المخرج الشاب الذي يحاول أن يصنع فيلمًا عن تلك المدينة، وما تحمله من أحلام، في الوقت الذي يعاني فيه من احتمالية أن يُطرد من شقته، والفتاة التي يحبها تريد أن تهاجر خارج مصر، ووسط كل هذا يتذكر أيام طفولته عندما كانت القاهرة مكانًا أكثر إشراقًا.

 

وشارك الفيلم في أكثر من خمسة عشر مهرجانا دوليا إلا أنه تم منع عرضه في السينمات المصرية وتم تصويره علي مدار ثلاثة فصول شتوية وحصل الفيلم على جوائز عدة منها، الجائزة الكبرى في مهرجان نانت للقارات الثلاث بفرنسا، وجائزة أحسن فيلم بمهرجان سان فرانسيسكو للفيلم العربي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة كاليجاري من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وجائزة أحسن مخرج من مهرجان بوينس أيرس السينمائي الدولي في الأرجنتين، وغيرها.

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