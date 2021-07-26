عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جدل برلماني عن خروج مراكب الصيد من المياه الإقليمية المصرية

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين جدلا واسعا حول المادة 38 من مشروع قانون  تنمية البحيرات و الثروة السمكية ، والخاصة بخروج مراكب الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، بعد مطالبة النائب ضياء الدين داوود بالتدرج في العقوبة من 3 اشهر الى سنة ثم سحب الرخصة نهائيا من المركب. 

 

وقال إن عقوبة 6 اشهر المنصوص عليها في نص  الحكومة تضطر الصياد الى ترك المركب على الشاطئ 6 اشهر مما يسبب ضررا لجسم المركب مما يكلفه صيانة تصل الى عشرات الآلاف من الجنيهات . 


وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " هناك توضيح مهم يجب ان نفرق بين تصريح الخروج من المياه الإقليمية الصادر عن وزير الدفاع و ترخيص المركب الخاص بالصيد، وأعلن تمسكه بنص الحكومة بسحب الرخصة نهائيا في حالة المخالفة بعد سحبها لمدة 6 اشهر.

 

 وعلق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة ان الحكومة طالبت في اجتماعات الجلسة برفع مدة الـ 6 اشهر الى سنة . و رد " فؤاد " قائلا إن الحكومة تتمسك بالمدة التي تم تعديلها الى سنة. 


وأوضح المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن الحكومة طلبت سحب الرخصة لمدة 6 اشهر ثم السحب نهائيا والنواب يرون التدرج من 6 اشهر الى سنة الى نهائي.


وعلق وزير المجالس النيابية قائلا : " الحكومة تتمسك بمدة سنة التي عدلتها اللجنة و السحب النهائي بعدها، و رد " جبالى " قائلا " : يعنى الحكومة غير موافقة على التدرج، وعلق رئيس لجنة الزراعة قائلا : " الحكومة طالبت بتشديد العقوبة لمدة سنة بعد حدوث مشكلات مع دول الجوار بسبب تواجد المراكب خارج المياه الإقليمية.


وأعلن النائب اشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن  ان الأغلبية تتمسك بنص الحكومة لأن مضاعفة العقوبة افضل.


وعلق " جبالى " قائلا : " هناك بُعد انسانى في مسألة التدرج بدلا من حدوث عطب لمراكب الصيادين البسطاء ".


ورد " رشاد " قائلا  :"  طالبنا في تعديلات جريمة التحرش بتغليظ العقوبة لتحقيق الردع، وهنا نتمسك بنص الحكومة ردعا لمن يرتكب هذه المخالفة بالخروج من المياه الإقليمية.

 
وقال ضياء داوود : " إذا كنا سنأخذ بالعقوبة سنة فلمَ لا نعاقب أعمال الصيد غير المعلنة او غير القانونية بنفس العقوبة.

مشروع قانون تنمية البحيرات و الثروة السمكية المياه الإقليمية المصرية مراكب الصيد الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة

ترشيحاتنا

لأسباب نبيلة.. ابتكار دمى حقيقية تشبه المواليد.. صور

تعرف على 10 حقائق مذهلة لا تعرفها عن بي ام دبليو

تحذير شديد من شراء محجب الشمس من المحلات وليس الصيدليات|فيديو

أبرزها وفاة المدين..تعرف على حالات فسخ الصلح بـ قانون الإفلاس الجديد

باحث في الحركات المتطرفة..تونس تصدر عشرات الآلاف من الدواعش للدول العربية

بـ مواد دستورية| التعديل الوزاري بـ أمر رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي ويهاجم موسيماني

آلام الطلق تفاجئ طالبة خلال امتحان الثانوية الأزهرية بالشرقية

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

ننشر أول صور للراقصة الأجنبية المقتولة بالقاهرة

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر 26-7-2021

وظائف البنك الأهلي الجديدة 2021.. تعرف على التخصصات وطرق التقديم كاملة

شوقي السعيد يستفز جماهير الأهلي بعد الفوز علي الانتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

دراسة صادمة.. القطط أكثر عرضة من الكلاب للإصابة بفيروس كورونا

بمجرد اقتراب العريس منها.. شاهد تصرف غريب من عروس على خشبة المسرح

مجهول الهوية.. فائز باليانصيب على وشك خسارة مليون جنيه إسترليني

فيديو

قيس سعيد ينتفض ضد الإخوان .. ماذا يحدث في تونس "فيديوجراف"

الزمالك يرد علي تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن المجاملات ..فيديو

مصطفى البدري: هدفي في الأهلي جملة متفق عليها.. وسنقاتل للبقاء في الممتاز.. فيديو

بعد حادثي ابنة أحمد بدير والتنمية المحلية.. أخطاء تؤدي لـ انفجار التكييف

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

فاطمة عبد الحافظ تكتب: مؤاخاة جديدة في حياة كريمة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (12)

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الخصام

د.محمد عونى يكتب: الأهلى بريمو أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

اﻟﻤﺰﻳﺪ