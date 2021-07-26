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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياما في الجراب يا حاوي.. فتح باب الحجز لعروض الإسكندرية اليوم

صدى البلد

أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحي الفخراني، عن فتح باب الحجز لعروض المسرحية في الإسكندرية والتي من المقرر لها أن تنطلق يوم ١٧ أغسطس القادم علي المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية ولمدة خمس ليال حتى ٢٢ أغسطس كأول مسرحية جماهيرية كبيرة يتم افتتاحها بالإسكندرية منذ سنوات، تعود بعدها أسرة العمل استعدادا لانطلاق عروض القاهرة يوم ٢٦ أغسطس علي خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "الماركيي" علي أن تكون عروض القاهرة والإسكندرية بالتبادل خلال الفترة القادمة.

محمد الشرنوبي يعبر عن سعادته بالمشاركة في "ياما في الجراب يا حاوي"

تعرف على أماكن عرض ومواعيد مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"

مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، إخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنياً محمد هاني وهي بطولة النجم الكبير الدكتور يحي الفخراني والنجم اياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف دسوقي الي جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا ادريس و لبني ونس وعلاء قوقة.

 

“يا ما في الجراب يا حاوي” تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الإنساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة .

مكتبة الاسكندرية مجدي الهواري كارمن سليمان محمد الشرنوبي المسرح الكبير يحي الفخراني ألف ليلة وليلة النجم الكبير الدكتور يحي الفخراني مسرحية ياما في الجراب يا حاوي

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