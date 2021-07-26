ياما في الجراب يا حاوي.. فتح باب الحجز لعروض الإسكندرية اليوم

أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" للنجم الكبير يحي الفخراني، عن فتح باب الحجز لعروض المسرحية في الإسكندرية والتي من المقرر لها أن تنطلق يوم ١٧ أغسطس القادم علي المسرح الكبير لمكتبة الإسكندرية ولمدة خمس ليال حتى ٢٢ أغسطس كأول مسرحية جماهيرية كبيرة يتم افتتاحها بالإسكندرية منذ سنوات، تعود بعدها أسرة العمل استعدادا لانطلاق عروض القاهرة يوم ٢٦ أغسطس علي خشبة مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس "الماركيي" علي أن تكون عروض القاهرة والإسكندرية بالتبادل خلال الفترة القادمة.

مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” عن رائعة بيرم التونسي والملحن أحمد صدقي، إخراج مجدي الهواري، وأشرف عليها فنياً محمد هاني وهي بطولة النجم الكبير الدكتور يحي الفخراني والنجم اياد نصار ونجمي الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف دسوقي الي جانب نجوم المسرح سما إبراهيم وناصر سيف وحسن العدل وإسماعيل فرغلي ورضا ادريس و لبني ونس وعلاء قوقة.

“يا ما في الجراب يا حاوي” تدور في أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الإنساني في احداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة .