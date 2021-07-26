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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"شكاوى النواب" توافق على إنشاء سلالم كهربائية بين أرصفة 7 محطات بالمترو

مترو الانفاق
مترو الانفاق

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد بين أرصفة محطات (كوبرى القبة- سراي القبة- حمامات القبة- حدائق الزيتون- حلمية الزيتون- المطرية- عزبة النخل)، وإنشاء عدد من كباري المشاة على شارع جسر السويس في المسافة بين محطة ألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع سراي القبة- محافظة القاهرة.


وأكد اللواء محمد حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة، موافقة المحافظة على الطلب فيما يتعلق بالسلالم الخارجية، موضحا أنه يتم الدراسة من قبل المكتب الاستشاري من أجل إمكانية التنفيذ، ولمخاطبة وزارة التخطيط لتحديد التكلفة، قائلا: "ما داخل المترو لا يتبعني، المحافظة مسئولة عن خارج المحطات، وننتظر استلام الدراسة من المكتب الاستشاري وتحديد التكلفة".


وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه بالنسبة لطلب النائبة مارثا محروس بشأن إنشاء عدد من كباري المشاة على شارع جسر السويس في المسافة بين محطة ألف مسكن للمترو حتى تقاطع جسر السويس مع سراي القبة، فإنه يتم بالفعل دراسة إجراءات وخطة التنفيذ، لافتا إلى أن شارع جسر السويس، تم تطويره بالكامل، والمحافظة تحرص علي التيسير علي المواطنين.


من جانبها، أشارت النائبة مارثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي ضرورة إنشاء سلالم كهربائية ومصاعد بين أرصفة محطات (كوبرى القبة- سراي القبة- حمامات القبة- حدائق الزيتون- حلمية الزيتون- المطرية- عزبة النخل)، حيث إن هذه المحطات تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية جدا، وإنشاء هذه السلالم ضروري للتيسير علي المواطنين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.


وتابعت "محروس": "المترو موجود فيه بالفعل سلالم مشاة عادية، والاستبدال لن يعوق التتفيذ، وهذه المحطات فيها نسبة وكثافة سكان عالية، ومشكلة كبيرة أن 7 محطات متتالية في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة، لا يوجد فيها سلالم كهربائية".

سلالم محافظة القاهرة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ذوي الاحتياجات الخاصة

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