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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محمد سالم أبو عاصى: السلفيون يهاجمون العقيدة الأشعرية بسبب العقل

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبو عاصى

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن العقيدة الأشعرية، تقول إنه لا فاعل فى الكون ولا مؤثر إلا الله تعالى.

 

وأضاف أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين:  أن الإنسان المسلم يعتقد أنه لا مؤثر الا الله ولا شئ يقف أمام قدرة الله.

 

وتابع: "العقيدة الأشعرية هى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته رضي الله عنهم وسلف الله الامة، فالامام الاشعرى عرض العقيدة، بما يناسب الناس، وعقد صلحا بين قضية العقل والنقل، والتيار المتسلف يريد أن ينحى العقل جانبا ويريد أن يلغيه".

 

العالم الإسلامي كله أشاعرة

ولفت إلى إن العالم الإسلامي كله أشاعرة، إلا قلة وهي السلفيون، متحديًا إياهم بأن يأتوا بمسألة واحدة من العقيدة الأشعرية، بعيدة عن الكتاب والسنة النبوية كما يزعمون.إن العالم الإسلامي كله أشاعرة، إلا قلة وهي السلفيين، متحديًا إياهم بأن يأتوا بمسألة واحدة من العقيدة الأشعرية، بعيدة عن الكتاب والسنة النبوية كما يزعمون.
 

وأوضح «أبو عاصي» خلال حواره مع الشيخ خالد الجندي في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أن السلفيين يزعمون أن ما يُدرس فى الأزهر بدعة، لأنه لم يكن على أيام سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، ونحن بنقول لهم كل العلوم الشرعية إذن بدعة.

وتحدى السلفيين قائلاً: هاتوا مسألة واحدة فى العقيدة الأشعرية بعيدة عن القران الكريم والسنة النبوية، ونحن نتحداكم، أن تأتوا بمسألة، قالوا لنا إن المذهب الاشعرى أدخل العقل فى العقيدة، هم يريدون إبعاد العقل، رغم أنه في القرآن الكريم خطاب للعقل".

العقيدة الإسلامية الحقيقة

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد نبه في بداية حلقة اليوم الأحد، إلى أن العالم كله يريد أن يعرف عقيدة الإمام أبو حسن الاشعرى، وهو فكر الأزهر الشريف، والعقيدة الإسلامية الحقيقة.

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد، أن السلفيين ربنا ينجينا، يقولون إن العقيدة الأشعرية، فكر مبتدع ولا يعرف فى الإسلام، فهم كل شىء عندهم بدعة، ربنا سبحانه وتعالى ينجينا منهم". 

الدكتور محمد سالم أبو عاصى العقيدة الأشعرية الأزهر السلفيين الأشاعرة

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