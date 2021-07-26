منتخب الجمباز وميار شريف يعودان إلى القاهرة بعد انتهاء منافساتهم بطوكيو ٢٠٢٠

غادر منتخب الجمباز الفني وميار شريف لاعبة التنس، طوكيو اليوم بعد انتهاء مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



وتغادر بعثات مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية عقب انتهاء المنافسات في البطولة ووفقا لجدول مواعيد رحلات الطيران.



ويعد منتخب الجمباز الفني وميار شريف أول المغادرين من البعثة المصرية عائدين إلى القاهرة بعد نهاية مشاركتهم.



وعلي جانب أخر ، قرر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكلا من هدايا ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

ونجح هدايا ملاك وسيف عيسي في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليا.

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهم على ما بذله الثنائي.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.