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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي: الغنوشي يحاول إدخال تونس في نفق مظلم

نشات الديهي
نشات الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن قرارات ثورية تتضمن تجميد مجلس النواب الذي يسيطر عليه الإخوان وحركة النهضة ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس النواب حتى تتاح الفرصة لمحاسبة الفاسدين، وإقالة رئيس الحكومة التونسي وإشراف الرئيس على السلطة التنفيذية .


وأضاف نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "الإخواني راشد الغنوشي دعا أنصاره للتظاهر والاعتصام أمام البرلمان التونسي".

 

وتابع نشات الديهي: "الغنوشي حاول أن يعتصم امام البرلمان التونسي، ويخطط لإدخال تونس في نفق مظلم، وهو رأس الأفعى الإخواني في تونس".
 

قرارات رئيس تونس 


أعلنت حركة الراية الوطنية في تونس ، دعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد ضد حركة النهضة الإخوانية ، والتي شملت تجميد سلطات البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

 

وقالت حركة الراية الوطنية التونسية ، إن قرارات الرئيس قيس سعيد تعبير عن المطالب الشعبية حول تردي الأوضاع في تونس.

 

وأضافت حركة الراية الوطنية: "نحمل النهضة مسؤولية التردي السياسي والاقتصادي وقرارات الرئيس تعبير عن المطالب الشعبية".

 

وقرر قيس سعيد، أمس، تجميد كل سلطات مجلس النواب برئاسة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي.

 

كما أعلن قيس سعيد رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها تونس.

 

وقال بيان صادر عن الرئاسة التونسية: "الرئيس قيس سعيد قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة يعينه رئيس الجمهورية".

 

وأعفى الرئيس التونسي  كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي، والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.

الغنوشي الديهي تونس رئيس تونس قيس سعيد

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