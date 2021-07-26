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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

المصارعة والكارتية والخماسي والملاكمة والفروسية الأقرب لتحقيق ميداليات في أولمبياد طوكيو

صدى البلد

قال هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إن مصر ستحصد نجاحات وميداليات في أولمبياد طوكيو، مضيفا أنه مصر هتفرح بالبطولات التي يحققها أولادها في أولمبياد طوكيو.


وأضاف هشام حطب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن هداية ملاك وسيف عيسى حققا انجازا تاريخيا بإحراز ميداليتين.


وتابع هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن المصارعة والكارتية والخماسي  والملاكمة  والفروسية نتوقع لها أن تحقق ميداليات في أولمبياد طوكيو.


وقال  شريف العريان سكرتير عام اللجنة الاولمبية المصرية، تعليقا على حصد ميداليتين برونزيتين  في أولمبياد طوكيو 2020، إن ما حدث إنجاز مصري، وهؤلاء الأبطال يستحقون الميداليات التي حصلوا  عليها.

 

وأضاف شريف العريان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم  ”المذاع على قناة “ تن ”: "نحن على علم بقدراتنا وعلى علم بمن يمتلك  قدرات لحصد ميداليات في الأولمبياد".

 

وتابع شريف العريان: " لدينا 7 أو 8  لاعبين قادرين على الوصول إلى ميداليات في أولمبياد طوكيو، ونرغب في تحطيم رقم 5 ميداليات أولمبية حققتها مصر في  بطولة واحدة من الأولمبياد على مر تاريخها".

 

وأكمل شريف العريان :" لدينا فرصا للحصول على ميدالية في الملاكمة ولدينا طموحات في رياضة رمي الرمح لتحقيق ميدالية  ولدينا آمال لتحقيق ميدالية في الفروسية"، مضيفا:" القوة الضاربة  لمصر في أخر 5 أيام من أولمبياد طوكيو 2020 في رياضة الكاراتيه  ورياضة الخماسي الحديث والمصارعة".

حصد ميداليتين برونزيتين 
 

وقرر المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، صرف مكافأة فورية بقيمة خمسة آلاف دولار لكل من هداية ملاك وسيف عيسى لاعبا منتخب مصر للتايكوندو بعد تحقيق الميدالية البرونزية.

 

ونجحت هداية ملاك وسيف عيسي في تحقيق الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميداليات البعثة المصرية المشاركة في البطولة المقامة حاليا.

 

وفور وصول اللاعبين لمقر القرية الأولمبية قرر رئيس البعثة المهندس هشام حطب منح كل لاعب مبلغ المكافأة الفورية لتشجيعهم على ما بذله الثنائي.

 

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

 

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.

هشام حطب اللجنة الاوليمبية سيف عيسى هداية ملاك

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