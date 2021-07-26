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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. الدرندلي ومرتجي وسراج في حفل زفاف حمدي فتحي

الدرندلي ومرتجي
الدرندلي ومرتجي وسراج في حفل زفاف حمدي فتحي

حرص خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة والدكتور محمد سراج عضو مجلس الإدارة علي حضور حفل زفاف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول للكرة اليوم.

وتواجد أغلب أعضاء مجلس إدارة النادي في حفل الزفاف الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الجديدة، كما تواجد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني واللاعبين زملاء حمدي فتحي بالكامل.

وحضر لفترة قليلة محمود الخطيب رئيس النادي حفل الزفاق وهنأ اللاعب.

وكشف حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السبب الرئيسي وراء غيابه عن مباريات أبناء الرداء الأحمر بالدوري.


وقال حمدي فتحي عبر إنستجرام:" لازم الناس تكون فاهمة شخصية حمدي فتحي وحبه للنادي الاهلي وفضله عليه ".


وأضاف:" بفضل النادي الأهلي علي نفسي والناس عارفيني كويس جدا".


وأوضح:" ميعاد فرحي كان بالاتفاق ومن فترة قبل تغيير جدول بطولة الدوري وطبقاً للشكل القديم كانت تلك الفترة خاصة بتوقف المسابقة بسبب أولمبياد طوكيو".


وتابع:" الجدول تم تغييره بعد ما قمت بحجز كل شيء والموضوع أصبح غصب عني وعن النادي..مبروك الفوز بالمباراة وإن شاء الله الدوري في الجزيرة".


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً على الإنتاج الحربي 3-2 في مباراة الدوري الممتاز، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، والمؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين للمسابقة.


تقدم علي معلول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 38، وأدرك طارق أبو العز التعادل للإنتاج، قبل أن يضيف مصطفى البدري الهدف الثاني للمنافس، لينتفض الأهلي ويسجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يضيف بواليا هدف الفوز في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي خالد مرتجي حمد سراج حمدي فتحي موسيمانى محمود الخطيب

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