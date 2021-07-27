برلماني: سوق العمل بحاجة إلى التعليم الفني أكثر من الجامعى

قال النائب محمد رشاد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير التعليم الفني تتماشى مع حركة تطوير التي انتهجها الرئيس في التعليم بشكل خاص والدولة بشكل عام، مؤكدا أن سوق العمل في مصر أصبح بحاجة إلى التعليم الفني أكثر من الشهادات الجامعية.



وأوضح رشاد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعليم الفني أصبح بمثابة "طوق نجاة" وحاجة ملحة خاصة بعد زيادة الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى وجود العديد من الشركات والمصانع أنشأت مدارس فنية خاصة بها للتعليم الفني وتدريب الطلاب على الصناعات الخاصة بهذه الشركات، إلى جانب منح راتبا شهريا للطلاب كحافز لهم في التدريب والتعلم.



وأكد النائب على ضرورة مواكبة التطور وظروف العصر الحديثة في تطوير التعليم الفني، بيحث يتم ربط المناهج بسوق العمل والاهتمام بالجانب العملي، إلى جانب إشراك أصحاب الصناعات المستهدفة في وضع المناهج تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بمشاركة القطاع الخاص في عملية التطوير.



يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودعماً للتخصصات الصناعية في القطاعات المختلفة التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعه امس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

