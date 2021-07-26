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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط في 24 ساعة.. إعلان تشكيل مجلس النقابة الفرعية للمعلمين ..المحافظ يعقد اجتماعاً لبحث تطوير الريف

حملات نظافة
حملات نظافة

شهدت محافظة أسيوط خلال ال24 ساعة عددا من الأحداث وكان أبرزها اجتماع محافظ أسيوط بمدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ومدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط و مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة لبحث توحيد الجهود في مبادرة تطوير الريف المصري .

 

كما أعلن أعلن محافظ أسيوط عن تدعيم منظومة النظافة بمركز منفلوط وحي شرق بعدد 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين.

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محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لتوحيد الجهود وتوفير الاراضي اللازمة لانشاء مشروعات خدمية 

 

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاً لمتابعة موقف التنسيقات الجارية بين الجهات المختلفة لتوفير الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري (حياة كريمة) ويأتي الاجتماع استكمالا لسلسلة المتابعات التي يجريها المحافظ للوقوف على آخر المستجدات في تطوير 149 قرية بإجمالي 894 تابع في 7 مراكز على مستوى المحافظة .. جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط والمهندس ناجح عبدالرحمن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة.


في بداية اللقاء أكد محافظ أسيوط على توجيهات رئيس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية المتعلقة بأهمية التنسيق الميداني بين الجهات وإزالة أي معوقات بشكل فوري وتوفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات المخطط تنفيذها بقرى تطوير الريف المصري خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس والمجمعات الحكومية وفقًا لاشتراطات محددة وعرض ما تم اتخاذه من إجراءات لتخصيص تلك الأراضي لافتًا إلى إعداد ملف كامل بالأراضي التي يمكن استغلالها مؤكدا أن هذا المشروع القومي الهام يمس حياة المواطنين في القري المصرية ويحظي باهتمام ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

 

ووجه المحافظ مدير أملاك الدولة بإنهاء الإجراءات اللازمة والمعينات المطلوبة للأراضي المطلوبة وتسليمها لإنشاء المشروعات المزمع تنفيذها وفقاً للاشتراطات المحددة مؤكدًا على تكاتف الجهود خلال الفترة الحالية لتنفيذ مخطط تطوير الريف المصري وفقاً لأعلى مستوى لتغطية القرى بكافة الخدمات مشيدًا بالتعاون القائم بين الجهات المختلفة والأخرى صاحبة الولاية على عدد كبير من الأراضي.

 

وأكد اللواء عصام سعد على ضرورة وضع جدول زمني محدد لجميع المشروعات الجارية المقرر تنفيذها وأهمية الإسراع بوتيرة العمل في تنفيذ المشروعات المستهدفة ليري المواطن نتيجة سريعة علي أرض الواقع مشيراً الي وجود توجيهات بتقدم كل التسهيلات وتذليل أي تحديات أو معوقات في عملية التنفيذ واستخراج التصاريح اللازمة لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بتغطية القرى بخدمات متكاملة وتنفيذ مخطط تطوير شامل لخدمة أهالي الريف المصري ورسم واقع أفضل لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

 

تدعيم منظومة النظافة بمركزى منفلوط وحي شرق بـ 112 حاوية و3 مكابس


أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تدعيم منظومة النظافة بمركز منفلوط وحي شرق بعدد 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وخطة النظافة التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ووفقًا لاحتياجات كل مركز وحي ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الأحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة لافتًا إلى إنه يتم شن العديد من الحملات بصفة دورية طبقًا للامكانات المتاحة بالتنسيق والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع ومسئولي الأحياء والمراكز وبإستخدام 24 سيارة شفط أتربة تم توزيعها على المراكز والأحياء خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام مشددًا على ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة المحافظة في رفع كفاءة الشوارع والميادين والنهوض بمنظومة النظافة والتجميل.


وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى إنه يتابع من خلال جولاته الميدانية بقرى ومراكز وأحياء المحافظة سير العمل بمنظومة النظافة وجهود الأجهزة التنفيذية في التجميل والتطوير وإظهار الشكل الجمالي لها والتأكيد على حسن استغلال امكانات المحافظة المادية والبشرية في تحسين منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.


وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يجرى تنظيم حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز ومدن المحافظة بواسطة معدات النظافة الجديدة التي تم ضمها مؤخرًا للمنظومة والتي يبلغ عددها 24 معدة شفط الأتربة والتي تم توزيعها على مختلف المراكز والمدن بنطاق المحافظة للمشاركة في منظومة النظافة والتخلص من الأتربة والمخلفات على أن يتم تنظيم حملات مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للنظافة ورفع المخلفات والأتربة من الشوارع والميادين ومنع تراكمات القمامة بالإضافة إلى توزيع 48 حاوية ومكبس لجمع المخلفات والقمامة بمركز منفلوط و 64 حاوية و2 مكبس بحي شرق أسيوط  للمساهمة في منع تراكمات وجمع القمامة من الشوارع والميادين مشيرًا إلى اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الإهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين.

 

إعلان تشكيل مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط

 

وفي سياق آخر أعلنت نقابة المعلمين الفرعية في أسيوط، اليوم الإثنين، عن تشكيل مجلس نقابة أسيوط.


وجاء بمقعد النقيب عزت على حسن عبدالعال، رئيس النقابة، والأعضاء كل من محمود محمد فهمى أبوبكر كيلاني، ونشأت هاشم عبدالمجيد عبدالحميد، وعبدالحق مصطفى محمد صالح، بمركز ديروط، وناصر فتحى على أبوالليل، وسلامة عبد ربه حسين عبدالله، بمركز القوصية، وياسر سعد عبدالواحد صالح، وشريف شحاته سليم، بمركز منفلوط، محمود إبراهيم معوض أحمد، كمال الدين أبوضيف زهران عمر، جيهان محمد محمود أحمد، بأول أسيوط.


كما شمل القرار كلا من : أشرف السيد السيد حسن، على محمد خميس فتيح، أحمد حسين محمد ثابت، بثان أسيوط، ومحمد عبدالرازق دردير أحمد، وحسن أحمد جاد الرب أحمد، وجمال عبده عبدالرحمن محمد، بمركز أسيوط، وعماري محمد عبدالخالق سيد، محمد عبدالخالق عبدالهادي، بمركز أبوتيج، ورفعت محمود عبدالغني أحمد، عبدالرحيم عباس بيومي محمد، بمركز صدفا، وكامل محمد أبوزيد هريدي، وياسر عمر أبوعلى عوض، بمركز الغنايم.


كما شمل القرار كلا من: وليد صلاح إسماعيل أحمد، محمد عبدالحكيم أحمد على، بمركز أبنوب، حسام محمود مسعود عبدالرحمن، خالد إبراهيم ثابت سيد، بمركز الفتح، علي فهمي على عامر، وعادل عبده سيحه اقلديوسن، بمركز ساحل سليم، محمد أحمد على يونس، ومحمد أحمد معبد عطيفي، بمركز البداري.

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