كشف أسرار فيتامين E .. أضرار خطيرة تصيب الإنسان عند نقصه أبرزها مشاكل النظر والقلب والأعصاب .. ومخاطر عديدة عند تناوله بكميات كبيرة بهذه الطريقة

فيتامين E يحمي من ضعف الذاكرة ويزيد الخصوبة

أضرار زيادة فيتامين E عن الجرعة الصحية

يأتي فيتامين E والمعروف باسم فيتامين هـ ضمن أهم المواد التى يحتاجها جسم الإنسان ولكن معظم الناس لايهتمون بالحصول على الكميات الصحية منه، وفي نفس الوقت فإن الإكثار من المكملات الغذائية لـ فيتامين E يتسبب في إصابة الجسم بأضرار عديدة .

ونكشف فى هذا التقرير أضرار نقص فيتامين E وأهم المشكلات التى تصيب الإنسان بسببها وفى نفس الوقت نتطرق لـ أضرار زيادة فيتامين E.

وذكر موقع “Boldsky” الهندي أن فيتامين E يلعب دورا مهما فى الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من الأمراض ومن أهم مزايا عدم نقص فيتامين E فى الجسم والحصول عليه يوميا، أنه مضاد للأكسدة قوي ويقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر ويحسن وظائف الكلى والكبد، ويمنع أعراض متلازمة ما قبل الحيض، ويحمى من أمراض القلب، كما يلعب فيتامين E دور كبير فى الحفاظ على الوظائف المعرفية مثل التركيز والذكاء والذاكرة كما يحمى من تلف الأعصاب، ويقوي العضلات، ويحسن النظر ويزيد جمال البشرة والشعر ويزيد خصوبة الرجل.

ويمكن الحصول على فيتامين E بشكل طبيعي من الأطعمة المتوفرة بشكل واسع مثل لب عباد الشمس والسلمون والمانجو والكيوي والسبانخ والفلفل وزيت جنين القمح واللوز والأفوكادو وزيت فول الصويا والبندق والفول السوداني.



أسباب نقص فيتامين E

اسباب نقص فيتامين E هو عدم انتظام امتصاص الدهون الغذائية أو مشاكل بالتمثيل الغذائي أو بعض الأدوية التي تضعف الامتصاص من فيتامين E من الجسم خاصة أنه قابل للذوبان في الدهون وهي الخاصية التي تساعد على تخزينه داخل الأنسجة الدهنية للإنسان، وبالتالي فهو لا يحتاج إلى تناوله يوميًا.

ومن أهم أسباب نقص فيتامين E المعاناة من بعض المشكلات الصحية التى تقلل من امتصاص الدهون في الجسم لأنه بدونها لن يمتص فيتامين E ولن يستفيد الجسم منه.

ونعرض إليكم أبرز المشكلات الطبية التى تتسبب فى المعاناة من نقص فيتامين E فى الجسم: مرض الصفرة المزمن فى الكبد وأمراض الكلى المزمنة ومرض كرون و قصور إفرازات البنكرياس، وفقر الدم الانحلالي الوراثي، و التليف الكيسي، هذا بالإضافة الى أن بعض حالات النقص الحاد في فيتامين E لدى البشر تحدث نتيجة عوامل وراثية في بروتين نقل ألفا توكوفيرول، وهو المصدر الحيوي لفيتامين E في الجسم.

أعراض نقص فيتامين E



من أعراض نقص فيتامين E التى تظهر على المريض يمكن من خلالها اكتشاف الخلل بسرعة ، وهى : انخفاض وزن حديثي الولادة و تدهور العضلات ووجود الام بها ومنها اعتلال عضلة القلب وصعوبة تحريك العينين لأعلى ولأسفل وضعف الرؤية ليلًا و نقص الإحساس بالاهتزاز وضعف وظائف المخ والأعصاب والنخاع الشوكي والشعور بالخدر أو الوخز.



مضاعفات نقص فيتامين E



ينتج عن التأخر فى اكتشاف نقص فيتامين E وعدم علاجه فى تعرض الإنسان لبعض المخاطر الصحية العمى أو مشاكل البصر الشديدة، وزيادة خطر النزيف وعدم انتظام ضربات القلب، والخرف، و فقر الدم الانحلالي عند الرضع .

تنبيه هام : من المهم عدم اخذ فيتامين E في صورة مكمل غذائي إلا تحت إشراف الطبيب لأن هناك بعض الحالات الصحية التى تزداد سواء عند استعمال فيتامين E المعروف باسم فيتامين هـ بشكل عشوائي.

أضرار زيادة فيتامين E



ووفقا لما جاء فى موقع " webmd" تعد مكملات فيتامين E آمنة لمعظم الأشخاص الأصحاء عندما تؤخذ عن طريق الفم بكميات أقل من 1000 مجم يوميًا حيث ترتفع احتمالات الإصابة بأضرار الآثار الجانبية عندما تزداد الجرعات .



أضرار زيادة فيتامين E العامة

من أهم أضرار زيادة فيتامين E العامة تشنجات المعدة، والتعب، والضعف، والصداع، وعدم وضوح الرؤية، والطفح الجلدي، والكدمات والنزيف الغثيان، والإسهال فيتامين هـ هذا فى حال تناوله عن طريق الفم بجرعات أكبر من 1000 مجم يوميًا.



الآثار الجانبية على البشرة

فيتامين E آمن على الأرجح لمعظم الأشخاص الأصحاء عند وضعه على الجلد. على الرغم من ندرته ، فإن تطبيق فيتامين هـ على الجلد قد تسبب في حكة وتورم لدى البعض.



الاستنشاق

قد يكون فيتامين E غير آمن عند استنشاقه. تم ربط استخدام السجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات vaping التي تحتوي على فيتامين E مثل أسيتات فيتامين E بإصابة رئوية خطيرة.



الحمل

استخدامه بالكمية اليومية الموصى بها ، يكون فيتامين هـ آمنًا للحوامل، لا تأخذيه خلال الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل دون التحدث مع الطبيب خلال أواخر الحمل ، يبلغ الحد الأقصى للكمية الموصى بها من فيتامين هـ 1000 مجم في النساء الأكبر من 18 عام.



الرضاعة الطبيعية

يعد فيتامين E آمن عندما يؤخذ عن طريق الفم بكميات يومية موصى بها أثناء الرضاعة الطبيعية فالحد الاقصى 1000 مجم في النساء المرضعات الأكبر من 18 عامًا ومن المحتمل أن يكون فيتامين (هـ) غير آمن عند تناوله بجرعات أكبر من الجرعة الصحية .



الرضع والأطفال

فيتامين E آمن عندما يؤخذ عن طريق الفم بشكل مناسب، وهي 300 وحدة دولية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-3 سنوات ، و 450 وحدة دولية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4-8 سنوات ، و 900 وحدة دولية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 عامًا. ، و 1200 وحدة دولية في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا. فيتامين E ألفا توكوفيرول، هو ممكن غير آمنع ند إعطاؤه عن طريق الوريد (عن طريق الوريد) للأطفال الخدج بجرعات عالية أو عند تناول فيتامين E عن طريق الفم بجرعات أكبر من الحدود القصوى اليومية.



القسطرة

تجنب تناول مكملات فيتامين E أو فيتامينات أخرى مضادة للأكسدة (بيتا كاروتين ، وفيتامين ج) مباشرة قبل وبعد عملية الرأب الوعائي دون إشراف من أخصائي الرعاية الصحية ويبدو أن هذه الفيتامينات تتداخل مع الشفاء المناسب.



تفاقم اضطرابات النزيف

إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف ، فتجنب تناول مكملات فيتامين E.



داء السكري

يزيد فيتامين E من خطر الإصابة بفشل القلب لدى مرضى السكري. يجب على مرضى السكري تجنب تناول جرعات من فيتامين هـ أكبر من 400 وحدة دولية يوميًا.



سرطان الرأس والعنق

لا تتناول مكملات فيتامين E بجرعات تزيد عن 400 وحدة دولية يوميًا وقد يزيد من فرصة عودة السرطان.

أمراض الكبد : يمكن أن يؤدي تناول فيتامين (هـ) لمدة عامين أو أكثر إلى تفاقم مقاومة الأنسولين عند إعطائه لمرض الكبد يسمى مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).



النوبة القلبية

يزيد فيتامين E من خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بنوبة قلبية. يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بنوبة قلبية تجنب تناول جرعات من فيتامين هـ أكبر من 400 وحدة دولية يوميًا.



ضعف وهشاشة العظام

يستخدم المصابون بهشاشة العظام التمارين الرياضية أحيانًا لتحسين قوة العظام. قد تؤدي ممارسة الرياضة وتناول جرعات عالية من فيتامين هـ وفيتامين ج إلى تقليل فوائد التمارين الرياضية على قوة العظام.



سرطان البروستاتا

يوجد قلق بين المختصين من أن تناول فيتامين E قد يزيد من فرصة الإصابة بسرطان البروستاتا، ومن الناحية النظرية ، قد يؤدي تناول مكملات فيتامين E إلى تفاقم سرطان البروستاتا لدى الرجال المصابين به.



التهاب الشبكية الصباغي

All-rac-alpha-tocopherol (فيتامين E الاصطناعي) 400 وحدة دولية يسرع فقدان البصر لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الشبكية الصباغي، إذا كنت تعاني من هذه الحالة ، فمن الأفضل تجنب مكملات فيتامين E.



السكتة الدماغية

قد يزيد فيتامين E من خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ من السكتة الدماغية عليهم تجنب تناول جرعات من فيتامين E أكبر من 400 وحدة دولية يوميًا.



الجراحة

قد يزيد فيتامين E من خطر النزيف أثناء الجراحة وبعدها، توقف عن استخدامه قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.



مستويات منخفضة لفيتامين ك

يؤدي فيتامين E إلى تفاقم مشاكل التخثر لدى الأشخاص الذين تكون مستويات فيتامين ك منخفضة للغاية لديهم