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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الدبلومات الجديدة بإعلام القاهرة لطلاب الدراسات العليا.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تقدم كلية الإعلام بجامعة القاهرة العديد من الدبلومات "المهنية" لطلابها من المتقدمين للالتحاق بالدراسات العليا في مختلف المجالات والتخصصات والتي يتم طرحها على أيدي خبراء ومتخصصين في مجال الإعلام وعلومه ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" هذه الدبلومات والتخصصات التي تمنحها الكلية ، وتتمثل في الدبلومات الاتية :-

 

- الدبلوم المهني في الإنتاج التلفزيوني :


وتشتمل على تخصصات ( الدراما التليفزيونية - إنتاج البرامج والأفلام التسجيلية التليفزيونية - البرامج الحوارية التليفزيونية  -الأخبار التليفزيونية - التصوير التليفزيوني - المونتاج التليفزيوني - الإخراج التليفزيوني ) .

 

- الدبلوم المهني في الصحافة الرقمية :
‏وتشتمل على تخصصات ( مدخل إلى الصحافة الرقمية - الكتابة للمنصات الرقمية - تشريعات وأخلاقيات الاعلام الجديد - النشر على الانترنت - انتاج وسائط متعددة ) .

- الدبلوم المهني في صحافة البيانات :
- ‏وتشتمل على تخصصات ( صحافة الهواتف الذكية - الاستخدامات الاجتماعية للصحافة الرقمية - تسويق الاخبار - التغطية الاستقصائية - مشروع التخرج ) .

- الدبلوم المهني التسويق الإلكتروني :
‏وتشتمل على تخصصات ( التسويق الالكتروني - نظريات التسويق الحديثة - الاتصال الإقناعين - التسويق الاجتماعي والسياسي - تشريعات إعلامية - إدارة وتخطيط الحملات الإعلانية الالكترونية - بحوث الجمهور التسويق الشبكي - أساليب تخطيط وتنفيذ التسويق الالكتروني - مشروع تخرج ) .

- الدبلوم المهني في إدارة الإعلام واقتصادياته باللغة العربية :
وتشتمل على تخصصات ( الإنتاج الإعلامي - إدارة الموارد البشرية - إدارة وسائل الإعلام - التسويق واستراتيجيات المنافسة - اقتصاديات الإعلام - القيادة - البحوث والتنمية ) .

- دبلوم أخلاقيات الإعلام وتشريعاته :
وتشتمل على تخصصات ( حرية الإعلام في إطار الحريات العامة وحقوق الانسان - مدخل عام للقانون - جرائم النشر "حالات تطبيقية وحل مشكلات" - تشريعات الإعلام في العالم والوطن العربي - قوانين الاتصالات وحرية تداول المعلومات - تشريعات وسائل الإعلام الجديدة - تشريعات الإعلام في مصر - التجارة الإلكترونية وقوانين الملكية الفكرية -أخلاقيات الإعلام "حالات تطبيقية وحل مشكلات" ) .

- الدبلوم المهني للإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي :
وتشتمل على تخصصات ( كتابة وإدارة المحتوى الإلكتروني - صناعة المحتوى المرئي للإعلام الجديد - الضوابط التشريعية والأخلاقية للإعلام الرقمي - صحافة البيانات - صحافة الموبايل - مبادئ أمن المعلومات - إدارة امن المعلومات - الجرائم الرقمية - الاختراق الأخلاقي ) .

- الدبلوم المهني في الاتصال السياسي :
وتشتمل على تخصصات ( الانترنت والسياسة - موضوعات مختارة في الاتصال السياسي - الرأي العام والسلوك الانتخابي - مناهج البحث الإعلامي - الاتصال السياسي الاستراتيجي - المناقشات والمناظرات السياسية - كتابة الأخبار والتقارير السياسية - إعداد وتقديم البرامج السياسية في الراديو - أساليب واستراتيجيات الإقناع - إعداد وتقديم البرامج السياسية في التليفزيون - المسوح واستطلاعات الرأي العام ) .
- الدبلوم المهني في إدارة الإعلام واقتصادياته "باللغة الإنجليزية" :
وتشتمل على تخصصات ( Media Techniques &Production - Human Resource Management - Social & New Media Management - Marketing & Competitive Strategies - Media Economics - Leadership - Research & Development - Graduation Project ) .
 

الدبلومات الدراسات العليا كلية الاعلام بجامعة القاهرة جامعة القاهرة اخبار التعليم

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