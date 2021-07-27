طريقة عمل عصير الخوخ والنعناع.. اكتشف فوائده

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل عصير خوخ بالنعناع بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومنعش خلال هذه الأيام فى موسم الحر إليك المقادير







مقادير عصير الخوخ والنعناع



4 ثمرة خوخ

8 أوراق نعناع

1 علبة مياه غازية

ثلج

أوراق نعناع وخوخ للوجه



طريقة تحضير عصير الخوخ والنعناع



* في الخلاط تخلط جميع المكونات

* وتقدم باردة بعد تزيينها بالخوخ والنعناع



فوائد النعناع

كشف موقع boldsky ، أبرز الفوائد الصحية التي يتمتع بها الجسم عند تناول شاي النعناع، أهمها ...



- يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي

لطالما استخدم النعناع كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الغازات والانتفاخ واضطراب المعدة، أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن النعناع يريح الجهاز الهضمي وقد يخفف آلام البطن، لذلك شرب شاي النعناع قد يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي.

- يدعم رائحة الفم المنعشة

يستخدم النعناع كمعطر للنفس لمنع رائحة الفم الكريهة ، ولهذا يتم استخدامه كنكهة في غسول الفم ومعجون الأسنان والعلكة، يمتلك النعناع خواصًا مضادة للبكتيريا تساعد على قتل البكتيريا التي تسبب ترسبات الأسنان وأمراض اللثة وتساعد في الحفاظ على رائحة الفم الكريهة.

- يقلل من احتقان الأنف

شاي النعناع يساعد في تحسين تدفق الهواء في الأنف إذا كان لديك انسداد بالأنف بسبب البرد والحساسية، وذلك لأن النعناع يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والالتهابات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، يمكن أن يساعد استنشاق بخار شاي النعناع الذي يحتوي على المنثول في تخفيف احتقان الأنف.

- يخفف من صداع التوتر

شرب شاي النعناع يساعد على استرخاء العضلات وتخفيف الآلام الناتجة عن صداع التوتر، يحتوي النعناع على المنثول الذي يساعد على زيادة تدفق الدم ويوفر الإحساس بالبرودة مما يساعد على تقليل الألم.

- يعزز الطاقة

شرب شاي النعناع يزيد من مستويات الطاقة ويقلل التعب بما أن النعناع يحتوي على المنثول فإن استنشاق رائحة شاي النعناع سيساعد على تحسين مستويات الطاقة وتقليل التعب أثناء النهار.

- يخفف آلام الدورة الشهرية

أظهرت العديد من الدراسات فعالية مستخلص النعناع في تسكين آلام الدورة الشهرية، يحتوي النعناع على المنثول الذي قد يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية وتشنجاتها ، لذا فإن شرب شاي النعناع قد يقلل من آلام الدورة الشهرية.

- يحسن النوم

الشاي بالنعناع خالٍ من الكافيين لذا شربه قبل النوم سيساعد على تحسين نومك، يعمل النعناع أيضًا على ارتخاء العضلات مما يعني أن تناول شاي النعناع سيساعد على استرخاء عضلاتك ، مما يجعلك تنام بشكل أفضل.

- يقلل من الحساسية الموسمية

يحتوي النعناع على حمض روزماريني وهو مركب نباتي مرتبط بتقليل أعراض الحساسية مثل حكة العين وسيلان الأنف والربو، وجدت دراسة نشرت في النشرة البيولوجية والصيدلانية أن النعناع قد يكون فعالًا في التخفيف من أعراض التهاب الأنف التحسسي للأنف ، والمعروف أيضًا باسم حمى القش.

كيف تصنع شاي النعناع؟



قم بغلي كوبين من الماء

أطفئي النار وأضيفي حفنة من أوراق النعناع الممزقة إلى الماء.

اتركه ينقع لمدة 5 دقائق.

صفي الشاي واشربه.

متى يجب أن تشربي شاي النعناع؟



يمكن لأي شخص أن يشرب شاي النعناع طوال اليوم لأنه خالٍ من الكافيين، اشرب شاي النعناع بعد الوجبات للمساعدة على الهضم أو بعد الظهر لزيادة مستويات الطاقة لديك أو قبل النوم لمساعدتك على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل.