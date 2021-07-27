عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كذب وافتراء|دياب يرد على هاني محروس.. فيديو

دياب
دياب

رد الفنان دياب، على المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، قائلا: "بيقولوا مفيش مخالصات ومحاضر، ده كذب، أنا بعتهالكم".

 

وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مشاكلي مع هاني محروس بدأت في عام 2018"،: "مديرة أعمالي ماسابتنيش، زي ما هاني محروس قال، بس هي حامل وسافرت تولد في أمريكا".

 

وأوضح: "الكلام اللي هاني محروس بيقوله كذب وافتراء، ومفيش حاجه اسمها فتح باب الاستوديو علطول، وكان فيه محاضر إثبات حالة إن الاستوديو كان مقفول فعلا"، مردفا: "أنا سجلت أغنية 100 وش في أستوديو هاني محروس، بحضور ومباركة أستاذ نصر محروس، وهو كاتب في القضية إني غنيتها بدون إذنه".

 


هاني محروس يرد على الفنان دياب ..فيديو


قال هاني محروس المنتج ومهندس الصوت ، سمعت ما قاله الفنان دياب معك في البرنامج أمس عن منع نصر محروس  له من الغناء، قائلا "عيب نحلف كذب"، مؤكدا أن جميع العقود الخاصة بالمحترفين يجب أن تنتهي بطريقة سليمة .


وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر " ، نصر محروس قام بعمل 27 أغنية للفنان دياب ومنهم 9 أغاني مصورين، هذا خلال 14 سنة، ومن ضمن الـ14 عام هؤلاء 4 سنين لم يعمل أحد خلالها بسبب الثورة.
 

وأوضح محروس، قمنا بصنع قاعدة جماهيرية كبيرة للفنان دياب وهذا كان يحتاج إلي وقت لم يحدث في يوم وليلة ، عندما فكر نصر محروس أن يعمل في إنتاج السينما أرسل دياب لتعلم التمثيل أيضا مؤكدا أن نصر محروس كان يعتبر دياب مثل أخوته .


وتابع : الفنان دياب رفض دفع نسبة الشركة في العديد من الأعمال التي قام بها والحل أن يكمل دياب نصف المدة المتفق عليها في العقد حتى يتم حل الخلاف .

 

اقرا ايضا : خلافات المطربين مع المنتجين.. دياب الأحدث وشيرين عبد الوهاب ومروان خورى الأبرز


بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب ودياب يختلفون مع نصر محروس 
مروان خورى يتحدى روتانا 
أثارت أزمة المطرب دياب مع المنتج نصر محروس حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى وفتحت الملف الشائك مجددا حول الخلافات بين المطربين وشركات الإنتاج.

ترشيحاتنا

خاص| كواليس لقاء عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. زوجي مصر المختلط في الرماية يودعان منافسات 10 متر مسدس هواء

مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات في مصر اليوم الثلاثاء

خاص.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل الدوري ويوضح علاقة الأهلي بالأمر

كيف تحصل على أجر الصدقة وتستغفر لك الملائكة وأنت نائم؟.. وصية نبوية

السمسرة جائزة بشروط.. مركز الأزهر يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للأهلي.. الكاف يعلن عقوبات أحداث مباراة الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد أزمة تامر حسني.. أول ظهور لـ حلا شيحة مع معز مسعود.. شاهد

زيادة 400%.. بيان عاجل من السودان بشأن إيراد النيل

لمن لم يستطع النوم بسبب الحر.. النبي يوصيه بـ12 سنة

مفاجأة في امتياز بائع الفريسكا .. عميد طب الإسكندرية يوضح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. وإعلان الأوائل خلال ساعات

غليان أبيض.. كيف أشعل سيد عبد الحفيظ الوسط الرياضي بـ كلمتين

غياب عمرو أديب عن الشاشة لمدة شهر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقائق حول ردود الأفعال على تحرك قيس سعيد لإنقاذ تونس.. صور

إطلالات نجوى كرم تبرز أنوثتها .. فساتين وكاجوال وكلاسيك

5 أكلات شهية لـ التين الشوكي .. أبرزها بالجمبري و تشيز كيك

فنان مصري يثبت بالصور وجود تشابه غريب بين الفنانين ولوحات عالمية.. شاهد

فيديو

شيكابالا يدعمني.. كريم بامبو يكشف عن سر احتفاله بهدف فى الأهلي.. فيديو

فيديوجراف.. هنا الزاهد تشكو من زوجها أحمد فهمي: بيعمل حاجات غريبة

فيديوجراف| امتحان التاريخ يتسبب في ولادة مبكرة لطالبتين داخل لجان الثانوية

فيديوجراف.. كشف لغز العثورعلى جثة راقصة في القاهرة الجديدة

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: علماء في فيس بوك ولكن»

دعاء سيد عبد الوهاب تكتب: مبادرة كريمة لحياة كريمة

رمضان البيه يكتب: رسائل

إيمان راغب تكتب: خواطر من الساحل الشمالي

سعد الفقي يكتب : الرئيس السيسي وآل البيت

محمود الجلاد يكتب: 2 أغسطس أكبر تجمع لمفتي العالم في مصر ‏

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

عنف الأزواج

ريهام مازن

تونس والساعات الحرجة!!

د.مجدي بدران

الجلوتاثيون والمناعة

المستشار أسـامة الصعيدي

التنمية البشرية وثقافة التعامل مع الطفل

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ