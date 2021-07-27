كذب وافتراء|دياب يرد على هاني محروس.. فيديو

رد الفنان دياب، على المنتج ومهندس الصوت هاني محروس، قائلا: "بيقولوا مفيش مخالصات ومحاضر، ده كذب، أنا بعتهالكم".

وأضاف "دياب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مشاكلي مع هاني محروس بدأت في عام 2018"،: "مديرة أعمالي ماسابتنيش، زي ما هاني محروس قال، بس هي حامل وسافرت تولد في أمريكا".

وأوضح: "الكلام اللي هاني محروس بيقوله كذب وافتراء، ومفيش حاجه اسمها فتح باب الاستوديو علطول، وكان فيه محاضر إثبات حالة إن الاستوديو كان مقفول فعلا"، مردفا: "أنا سجلت أغنية 100 وش في أستوديو هاني محروس، بحضور ومباركة أستاذ نصر محروس، وهو كاتب في القضية إني غنيتها بدون إذنه".



هاني محروس يرد على الفنان دياب ..فيديو



قال هاني محروس المنتج ومهندس الصوت ، سمعت ما قاله الفنان دياب معك في البرنامج أمس عن منع نصر محروس له من الغناء، قائلا "عيب نحلف كذب"، مؤكدا أن جميع العقود الخاصة بالمحترفين يجب أن تنتهي بطريقة سليمة .



وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه "إم بي سي مصر " ، نصر محروس قام بعمل 27 أغنية للفنان دياب ومنهم 9 أغاني مصورين، هذا خلال 14 سنة، ومن ضمن الـ14 عام هؤلاء 4 سنين لم يعمل أحد خلالها بسبب الثورة.



وأوضح محروس، قمنا بصنع قاعدة جماهيرية كبيرة للفنان دياب وهذا كان يحتاج إلي وقت لم يحدث في يوم وليلة ، عندما فكر نصر محروس أن يعمل في إنتاج السينما أرسل دياب لتعلم التمثيل أيضا مؤكدا أن نصر محروس كان يعتبر دياب مثل أخوته .



وتابع : الفنان دياب رفض دفع نسبة الشركة في العديد من الأعمال التي قام بها والحل أن يكمل دياب نصف المدة المتفق عليها في العقد حتى يتم حل الخلاف .

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أثارت أزمة المطرب دياب مع المنتج نصر محروس حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى وفتحت الملف الشائك مجددا حول الخلافات بين المطربين وشركات الإنتاج.