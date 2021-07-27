في انتظار المزيد.. النني يهنئ هداية ملاك وسيف عيسى

هنأ نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم، محمد النني، أبطال مصر في أولمبياد طوكيو 2021، بمناسبة فوز هداية ملاك وسيف عيسى بالميدالية البرونزية.



وكتب محمد النني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “الف مبروك للأبطال المصريين هدايا ملاك و سيف عيسى و كل التوفيق لباقي الأبطال وفي انتظار المزيد بإذن الله ”.

يذكر أن هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو، أبدت سعادتها الغامرة بعد التتويج بالميدالية البرونزية فى أولمبياد طوكيو 2020.

ونشرت هداية عبر صفحتها بفيس بوك صورا من مباراتها أمام اللاعبة الأمريكية، وعلقت: "الحمد لله الميدالية البرونزية لأولمبياد طوكيو 2020 فى التايكوندو".

وأصبحت هداية ملاك أول رياضية مصرية عربية تحقق ميداليتين أولمبيتين فى دورتين متتاليين لمنافسات الدورات الأولمبية بعد أن كانت حققت الميدالية البرونزية بدورة ألعاب ريو دى جانيرو 2016 الماضية.

حصدت هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن -76 بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وفازت هداية صاحبة برونزية أولمبياد ريو علي الأمريكية بايجي ميكفيرسون المصنفة 5 أولمبيا بنتيحة 17-6 لتحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي.

وكانت هداية ملاك فازت علي ماليا باسيكا لاعبة دولة تونجا بنتيجة عدم التكافؤ بعد أن حققت نتيجة 19-0 في مباراة الترضية الأولي لوزن 67 كجم.

وحصد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية البرونزية لوزن -80 كجم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وحقق سيف عيسى الفوز على لاعب النرويج اندري ريتشارد في مباراة حسم الميدالية البرونزية بنتيجة 12-4 ليتوج ببرونزية أولمبياد طوكيو.

مشوار سيف

كان سيف عيسى خسر في مباراة الدور نصف النهائي أمام بطل روسيا ماكسيم خرامتكوف بالذي وصل للدور النهائي بنتيجة 13-1.

وحقق سيف عيسى الفوز في دور ال 16علي اللاعب الأسترالي جاك مارتون (المصنف 12) بنتيجة 11-1 ليصعد إلى دور الثمانية لمواجهة لاعب إيطاليا سيموني اليسيو.

وفاز سيف عيسي علي بطل إيطاليا سيموني اليسيو المصنف 13 أولمبيا بنتيجة 6-5 ليصعد إلى نصف نهائي الأولمبياد.

وافتتح منتخب التايكوندو مشاركاته أول أمس في أولمبياد طوكيو باللاعبة نور حسين في وزن -49 كجم الذي ودعت البطولة من دور الـ 16 بالهزيمة من رقية يولدريم بطلة منتخب تركيا.

واستكمل التايكوندو منافساته أمس بفوز عبد الرحمن وائل في وزن -68 كجم أمام بطل إسبانيا بنتيجة 22/20 في دور الـ16، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام بطل البوسنة بنتيجة 8/7 ويودع أولمبياد طوكيو.

وتقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 24 إلى 27 يوليو في صالة ماكوهاري ميسي الأولى في مدينة شيبا، وتعد هذه المرة الأولى التي تقام فيها منافسات التايكوندو في بداية دورة الألعاب الأولمبية.

وتنطلق منافسات التايكوندو يوميًا في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة وتستمر حتى الساعة ال 10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويقام خلال هذه الفترة الأدوار التمهيدية وربع النهائي ونصف النهائي، وتنطلق في تمام الساعة الـ12 ظهرًا مباريات الترضية يليها مباريات الميدالية البرونزية ثم النهائيات، وتختتم المنافسات الساعة 3 عصرًا.

وقد تأهل التايكوندو المصري إلى دورة الألعاب الأولمبية 4 لاعبين من خلال التصفيات الإفريقية وهم: عبد الرحمن وائل في منافسات وزن -68 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن -80 كجم، ونور حسين في منافسات وزن -49 كجم، و هداية ملاك في منافسات وزن -67 كجم.