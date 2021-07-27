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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توفي ابنه في حادث.. معلومات عن الكاتب بشير الديك في عيد ميلاده

بشير الديك
بشير الديك

يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الكاتب بشير الديك ، والذي يعد اسمه واحد من أشهر المؤلفين وارتبط اسمه مؤخرا بمسلسل  للفنان لأحمد زكي .

ويعرض صدى البلد معلومات عن الكاتب بشير الديك :

 

بشير الديك ولد في دمياط يوم 27 يوليو عام 1944 وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1966، وبدأ مسيرته من باب "الأدب" حيث كتب العديد من القصص التي نشرت في مجلات وصحف ودورات أدبية مختلفة، إلى أن جاءته فرصة الكتابة للسينما.

 

كان أول أعماله هو فيلم "مع سبق الإصرار" الذي كتبه له والقصة والحوار وأخرجه أشرف فهمي عام 1978.

 

ولكن نقطة التميز الحقيقية كسيناريست مصري كبير بدأت مع شراكته للمخرج عاطف الطيب في عدد من أهم أفلامه، حيث كتب له أول أفلامه "سواق الأتوبيس" واستمر في "ضربة معلم" و"ضد الحكومة" و"ناجي العلي" وانتهاءً بـ"ليلة ساخنة".

 

بالإضافة إلى ذلك كتب السيناريو لفيلمي محمد خان الكبيرين "موعد على العشاء"، ثم "الحريف" الذي يعتبر واحد من أعظم السيناريوهات في تاريخ السينما المصرية نظرًا لتجاوزه قواعد السيناريو التقليدية في السرد والاعتماد على التفاصيل والأحداث اليومية لخلق عمل عظيم، وهي تجربة رائدة ربما في السينما المصرية.

 

أخرج خلال مسيرته فيلمين لم يحققا نجاحًا كبيرًا، هما الطوفان من بطولة محمود عبد العزيز، وسكة سفر من بطولة نور الشريف.

ابتعد عن السينما خلال سنوات الألفية باستثناء تقديمه فيلم "الكبار" عام 2010 من إخراج محمد جمال العدل، في المقابل قدم عددًا من المسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل "الناس في كفر عسكر" و"حرب الجواسيس" وغيرها.

قال تأثرت كثيرا بوفاة ابنى ( احمد) البالغ من العمر 14 سنة فى حادث سيارة أليم مشهد كان بالغ القسوة كدت اجن، مات اثناء الاحتفال بعيد ميلاده صدمة كبيرة غريبة لكن ربنا الحمد لله ساعدنى ان اجتاز هذه الأزمة

 

زوجته هي  ابنة خالته وان بينهم تقارب روحي ووجداني منذ الصغر

 

- جزر المالديف من احب الأماكن لى، والناس فيها يعرفون كيف يستمتعون بحياتهم، وأيضا بلاد كثيرة زرتها فى أوروبا واسيا والبلاد العربية اثرت وجدانى كثيرا.

أشهر أعماله : الاتوبيس والحريف وضد الحكومة وموعد على العشاء وعصر القوة وناجي العلي وزيارة السيد الرئيس وغيرها.

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