وزير الخارجية الأمريكي يزور الهند اليوم.. تفاصيل

قال دين طومسون القائم بأعمال السكرتير المساعد لمكتب شئون جنوب ووسط آسيا في وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلى العاصمة الهندية "نيودلهي" اليوم الثلاثاء؛ تأتي لبحث العلاقات الثنائية، وسبل دعم التعاون بين البلدين، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية، ومن بينها "الوضع في أفغانستان وقضية الإرهاب، والقضايا الأخرى التي تهم دول منطقة الاندو - باسيفيك.



وأضاف طومسون إن الزيارة التي من المقرر أن يجتمع خلالها بلينكن مع مسئولين هنود على رأسهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ووزير الخارجية “إس . جيشانكار”، ستركز على توسيع نطاق التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب.



وأوضح طومسون إن الوزير بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن يتطلعان لاستضافة نظيريهما الهنديين في الحوار الوزاري الأمريكي الهندي السنوي ( 2+2 ) في وقت لاحق من العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك التزاما هنديا بالمشاركة في دعم السلام والتنمية الاقتصادية في أفغانستان.



وتابع" إننا نتوقع أن تبدي كافة دول المنطقة اهتماما بتحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان، ونحن نتطلع إلى التحدث مع شركائنا الهنود بشأن كيفية العمل معا لتحقيق ذلك الهدف وتجميع الأطراف المعنية ومواصلة العمل لتحقيق تسوية من خلال التفاوض حتى يمكن إنهاء الحرب الطويلة هناك".



وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي إلى الهند منذ توليه منصبه.



يشار إلى أن زيارة بلينكن للهند تأتي في أعقاب زيارة ويندى شيرمان نائبة وزير الخارجية إلى الصين، وتتزامن مع زيارة وزير الدفاع لويد أوستن لمنطقة جنوب شرق آسيا.