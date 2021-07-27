نشرة الفن.. كواليس لقاء عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل.. والظهور الأول لرامي صبري بعد وفاة شقيقه.. وذكرى رحيل الدنجوان ووحش الشاشة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها:

يكشف “صدى البلد”، كواليس لقاء الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني في الساحل الشمالي.

كشفت النجمة هنا الزاهد في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل حلوة الدنيا سكر التي قامت ببطولته.

شهد حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي ؛ الظهور الأول للفنان رامي صبري وذلك بعد أسبوعين من وفاة شقيقه كريم صبري .

أعلن الإعلامي اللبناني نيشان، عن تعافي والدته تماما من فيروس كورونا المستجد، وخروجها من المستشفي بعد أسبوع من تواجدها في المستشفي لتلقي العلاج

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ23 لوفاة "وحش الشاشة" صاحب القلب الطيب، الفنان فريد شوقي، الذي استطاع أن يترك لجمهوره العديد من الأعمال الفنية التي ما زالت محفورة في الأذهان.

يصادف اليوم الثلاثاء ، ذكرى رحيل الفنان رشدي أباظة ، والذي تمكن من ترك رصيد كبير له في السينما حيث يعد أحد أنجح جيله.