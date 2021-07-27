نشرة الفن.. كواليس لقاء عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل.. والظهور الأول لرامي صبري بعد وفاة شقيقه.. وذكرى رحيل الدنجوان ووحش الشاشة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية والتي كان من أبرزها:
خاص| كواليس لقاء عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي
يكشف “صدى البلد”، كواليس لقاء الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني في الساحل الشمالي.
هنا الزاهد تكشف حقيقة وجود جزء ثان من حلوة الدنيا سكر.. خاص
كشفت النجمة هنا الزاهد في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل حلوة الدنيا سكر التي قامت ببطولته.
بعد وفاة شقيقه بأسبوعين.. رامي صبري يغني في حفل زفاف لاعب الأهلي والجمهور يهاجمه
شهد حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي ؛ الظهور الأول للفنان رامي صبري وذلك بعد أسبوعين من وفاة شقيقه كريم صبري .
نيشان يعلن تعافي والدته من فيروس كورونا
أعلن الإعلامي اللبناني نيشان، عن تعافي والدته تماما من فيروس كورونا المستجد، وخروجها من المستشفي بعد أسبوع من تواجدها في المستشفي لتلقي العلاج
في ذكرى وفاة وحش الشاشة.. كواليس من اللحظات الأخيرة بحياة فريد شوقي
تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الـ23 لوفاة "وحش الشاشة" صاحب القلب الطيب، الفنان فريد شوقي، الذي استطاع أن يترك لجمهوره العديد من الأعمال الفنية التي ما زالت محفورة في الأذهان.
في ذكرى رحيل رشدي أباظة.. سر الحنة في قبرة وتسبب في طلاق مديحة كامل
يصادف اليوم الثلاثاء ، ذكرى رحيل الفنان رشدي أباظة ، والذي تمكن من ترك رصيد كبير له في السينما حيث يعد أحد أنجح جيله.