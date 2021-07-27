خاص| كواليس لقاء عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي

يكشف “صدى البلد”، كواليس لقاء الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني في الساحل الشمالي.

وعلم صدى البلد أن الهضبة عمرو دياب كان مع أحد أصدقائه، وفي أثناء مروره من أمام أحد حمامات السباحة؛ وجد الفنانة دينا الشربيني تجلس رفقة الفنانة مايا دياب.

وفضل الهضبة عدم الحديث إلى دينا أو إلقاء السلام عليهما، فيما تحدث صديقه معها؛ نظرا لوجود علاقة صداقة قوية بينهما.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتجاهل فيها عمرو دياب دينا الشربيني، حيث حدث ذلك في احتفالات رأس السنة من العام الماضي في دبي، حيث تواجدا في نفس الحفل ولم يتبادلا السلام.

وعلم “صدى البلد” أن الهضبة عمرو دياب حقق أرباحا خلال الفترة الماضية تقترب من 120 مليون جنيه.

كما علم “صدى البلد”، أن الهضبة عمرو دياب قام برفع أجره من 30 مليون جنيه إلى 38 مليونا؛ وذلك بعد حصول النجمة شيريهان في آخر إعلان لها في رمضان الماضي على هذا المبلغ.

وأحيا الهضبة حفلا في الساحل الشمالي، تقاضى عنه 2 مليون جنيه.

فيما حصل عمرو دياب على مبلغ يقارب 80 مليون جنيه من إحدى شركات المشروبات الغازية، والتي أصبحت تروِّج اسمه على أحد منتجاتها .

عمرو دياب يشارك جمهوره بصور جديدة من حفل الساحل الشمالي

نشر المطرب عمرو دياب صور جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهر عمرو دياب من حفلته في الصور من الساحل الشمالي؛ مما أثار إعجاب متابعيه، والذي أحياه ثاني أيام عيد الأضحى.

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد منهم آسر ياسين وفيفي عبده وغادة عادل وغيرهم، وقدم عمرو عددا من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير يا أنا يا لا.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد شاركت مقطع فيديو جديدا من حفلة الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: "النهاردة أول يوم أخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي و انبسط جداً الأجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه".

كما نشر الفنان محمد لطفي، "سيلفي" جديد جمعه مع الفنان عمرو دياب خلال قضائه إجازة عيد الأضحى المبارك، في الساحل الشمالي.

وعلق لطفي، على الصورة السيلفي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحلى سيلفي مع أحلى هضبة، والعيد أحلى مع الهضبة".

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض".

العمل شارك في بطولته النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.