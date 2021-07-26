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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لصدى البلد

١٢٠ مليون جنيه مكاسب الهضبة عمرو دياب خلال الأسابيع الماضية

عمرو دياب
عمرو دياب

علم “صدى البلد” أن الهضبة عمرو دياب حقق أرباحا خلال الفترة الماضية تقترب من ١٢٠ مليون جنيه.

 

كما علم “صدى البلد”، أن الهضبة عمرو دياب قام برفع أجره من ٣٠ مليون جنيه إلى ٣٨ مليون جنيه؛ وذلك بعد حصول النجمة شيريهان في آخر إعلان لها في رمضان الماضي على هذا المبلغ.

 

وقام الهضبة بإحياء حفل في الساحل الشمالي تقاضى عليه ٢ مليون جنيه.

 

فيما حصل عمرو دياب على مبلغ يقارب ٨٠ مليون جنيه من أحد شركات المشروبات الغازية والتي أصبحت تروح اسمه على أحد منتجاتها .

عمرو دياب  يشارك جمهوره بصور جديدة من حفل الساحل الشمالي:

 

نشر المطرب عمرو دياب صور جديدة له و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. 

و ظهر عمرو دياب من حفلته أمس في الساحل الشمالي مما اثار اعجاب متابعيه .

 

حيث أحيا المطرب عمرو دياب حفلا كبيرا في الساحل الشمالي ثاني أيام عيد الأضحى.

 

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد منهم آسر ياسين وفيفي عبده وغادة عادل وغيرهم، وقدم عمرو عددا من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير يا أنا يا لا.

 

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وكانت قد شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد من حفلة الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

 

وكتبت: "النهاردة اول يوم اخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي و انبسط جداً الأجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه".

 

نشر الفنان محمد لطفي، "سيلفي" جديد جمعه مع الفنان عمرو دياب خلال قضائه إجازة عيد الأضحى المبارك،  في الساحل الشمالي.

 

 

وكتب لطفى، علي الصورة السيلفي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أحلى سيلفي مع أحلى هضبة، والعيد أحلى مع الهضبة".

 

يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي كانت في شهر رمضان 2021 من خلال مسلسل "بين السما والأرض".

 

العمل شارك في بطولته النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب يشارك جمهوره بصور جديدة من حفل الساحل الشمالي المطرب عمرو دياب آسر ياسين

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