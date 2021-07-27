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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة هيفاء وهبى تكشف حقيقة خضوعها لـ عملية تجميل فى الأنف.. شاهد

ابنة هيفاء وهبى
ابنة هيفاء وهبى

نشرت زينب فياض تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر الاستورى تكشف فيه تفاصيل إصابتها فى أنفها نافية ما تردد بشأن إجراء عملية تجميل فيه. 

 

وقالت زينب فياض : " كنت أعانى من إعوجاج فى غضروف الأنف وهو ما كان يسبب عدم القدرة على التنفس. 

 

زينب فياض

وتلقت زينب فياض عديد من التعليقات من جانب متابعيها الذين أعربوا عن غضبها بسبب الاتهامات الكثيرة التى تعرضت لها زينب بأنها ترغب فى أن تغير من شكل أنفها لتصبح مثل أنف والدتها هيفاء وهبى وهو أمر عار تماما من الصحة. 

 

ونشرت زينب نصر فياض -ابنة الفنانة هيفاء وهبي- عدة صور لها عبر خاصية ستوري حسابها بتطبيق انستجرام ظهرت فيها بعدما أزالت بعض من أجزاء اللفافات الطبية (الشاش) من أنفها، عقب إجراءها عملية تجميل بها قبل أيام.

زينب فياض 

يأتي ذلك بعدما أحدثت زينب نصر فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، حالة كبيرة من الجدل بعد صورتها الأخيرة عبر تطبيق “إنستجرام”، التي ظهرت فيها داخل المستشفى، وهي ترتدي زي العمليات، وتستعد لإجراء عملية جراحية، لم تكشف عنها آنذاك.

 

وخرجت ابنة هيفاء وهبي، قبل أيام بفيديو عبر برنامج ET بالعربي، كشفت من خلاله خضوعها لعملية تجميل في الأنف، وظهرت فيه مباشرة بعد إرجراء العملية التجميلية.

 

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، حيث أصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

 

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

 

أصل الحكاية:في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

عملية بالأنف.. إبنة هيفاء وهبي تنشر صورها بعد جراحة تجميل

بكاء مستمر:

أجهشت هيفاء بالبكاء على الهواء في أكثر من برنامج تلفزيوني عند ذكر اسم ابنتها زينب وتوجيه سؤال إليها: “ماذا حدث بينكما وهل تتواصلان؟”، إلا أن النجمة اللبنانية تتهرب من الإجابة بالبكاء على الهواء.

 

الثأر:

استغلت زينب وجود تشابه كبير بينها وبين والدتها "هيفاء" وقامت بنشر صور لها تكشف عن تقارب الملامح بينهما، ونشرت منذ أسابيع مقطع فيديو أوضح أن صوت زينب يشبه صوت هيفاء إلى حد كبير.

ولتجنب التعليقات السلبية، أغلقت زينب خاصية التعليقات بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

حلم العائلة:

قالت هيفاء وهبي إنها تتمنى تكوين عائلة خلال الـ10 سنوات بالزواج وإنجاب أطفال لكي تعيش حياتها بشكل طبيعي، وحين خرجت بهذه التصريحات تعرضت لهجوم عنيف من جمهورها الذي رأى أن رغبتها في الأمومة تتناقض مع قطيعتها لابنتها الوحيدة زينب.

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