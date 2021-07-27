الشويمي: لجنة خاصة بين مصر وجنوب السودان بشأن المياه تعقد اجتماعاتها بانتظام

كشف السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل علاقات مصر وجنوب السودان، مؤكدا أن مصر تهتم جدًا بجنوب السودان منذ استقلالها.



وأضاف الشويمي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "نشرة الثالثة" المذاع عبر قناة مصر الاولى، اليوم الثلاثاء، أن أول قنصلية تم إنشاؤها في جوبا عاصمة جنوب السودان كانت القنصلية المصرية، لافتا إلى أن دولة جنوب السودان وليدة وبحاجة لتحقيق النهضة.

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن انطلاق الاجتماعات التحضيرية بين مصر وجنوب السودان على مستوى الخبراء والوزاري للجنة العليا المشتركة بين البلدين، يأتي في إطار العلاقات القوية بين البلدين.

وأشار السفير إبراهيم الشويمي، إلى أن ملف الزراعة ومسألة المياه والكهرباء والطاقة والصحة أهم الملفات في العلاقة بين مصر وجنوب السودان، مستدركا أن هناك لجنة خاصة بين مصر وجنوب السودان بشأن المياه تعقد اجتماعاتها بانتظام.



في سياق آخر، قال عماد الدين حسين ، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية الأردنية من العلاقات التى لم تتأثر خلال الـ20 سنة الأخيرة،لافتاً الى أن عدد المصريين العاملين فى الأردن يتراوح ما بين 700 إلى مليون وذلك لتوافق في الرؤي .

تابع عماد الدين حسين ، خلال لقائه في برنامج " صباحك مصري" المذاع علي فضائية mbc مصر 2 ، أن هناك نية لتعاون اقتصادي قوي بين مصر والأردن يتمثل فى ربط كهربائي ومشروعات وشركات مستركة وإعادة بناء علاقات ، معقباً أن مصر والأردن من أكثر الدول التى تتصدي وتتبني القضية الفلسطينية.

أوضح أنه بعد عدوان إسرائيل على غزة برز استئناف المفاوضات مع إسرائيل للوصول إلى السلام ، مضيفاً أن نسيج العلاقات الإسرائيلية الأردنية كانت دائما سرية منذ 1994 .

أكد عماد الدين حسين ، أن هناك بادرة أمل في جلوس إسرائيل على منصة المفاوضات مع فلسطين وهي فشلها الذريع فى الهجوم التى أجرته على غزة والقدس فأصبح فى حاجة للبحث عن المفاوضات، مضيفاً أنه ربما تتغير وجهة نظر أعضاء الكنيست ويتغير الوضع.