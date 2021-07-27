احمد فهمي يعزي محمد رجب في وفاة والده

نعى الفنان أحمد فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والد صديقه الفنان محمد رجب الذي توفي صباح اليوم.



‏وكتب احمد فهمي قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص التعازي في وفاة والد الزميل العزيز محمد رجب أللهم اللهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



كان الفنان عمرو رجب شقيق الفنان محمد رجب أعلن عن وفاة والده، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد ساعات من إعلان شقيقه الممثل محمد رجب مرضه.



وكتب عمرو رجب إعلان وفاة والده مختصرا قائلا:" توفي أبي"، فيما لم يعلن عن تفاصيل الجنازة والعزاء حتى الآن.



كان الفنان محمد رجب قد شارك متابعيه عبر خاصة الاستوري على تطبيق انستجرام، خبر مرض والده، وطلب منهم الدعاء له بالشفاء العاجل منذ ساعات.