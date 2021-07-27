مران الزمالك.. حازم إمام يواصل البرنامج التأهيلي

واصل حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

ويخضع حازم إمام لبرنامج تأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء.

وخضع لاعبو الفريق لبعض تمارين الاستشفاء بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم ٣ أغسطس في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد ٦١ نقطة.

واستقبل الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك اليوم بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم .

وتواجد فينجادا داخل مقر نادي الزمالك، وذلك على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

وقام بدر حامد باصطحاب فينجادا بجولة تفقدية داخل ملاعب الناشئين بالنادي.

وعقد المدرب البرتغالي جلسة مع مدربي قطاع الناشئين بالنادي في مبنى الفريق الأول، وقام بإلقاء محاضرة خاصة بالجوانب الفنية وخطط العمل الخاصة بالناشئين.

وفي نهاية المحاضرة قام بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين بإهداء المدرب البرتغالي شعار النادي.