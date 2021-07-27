مران الزمالك .. تقسيمة فنية للاعبين استعدادا لـ المحلة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة في جزء من الملعب في التدريبات الجماعية مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت التقسيمة تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على اللعب في مساحات صغيرة، وتسليم وتسلم الكرة في وضعيات مختلفة تحت الضغط .

وكان الفريق قد حقق الفوز على منتخب القسم الثاني أمس وديا بسباعية نظيفة ويلتقي مع فريق أبها السعودي مساء الخميس المقبل في ثاني وديات الفريق بمعسكر الإسكندرية .

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها في السابعة مساء يوم ٣ أغسطس المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٦١ نقطة بعد خوض 27 مباراة.